林奕匡宣布月尾音樂會加場 開Live唱《一雙手》為DSE考生打氣 (16:08)

林奕匡（Phil）昨晚在社交平台開直播，唱出歌曲《一雙手》為眾DSE考生打氣。《一雙手》是Phil在2015年時推出的非主打歌曲，當年因在DSE開考前一個節目中播放而突然爆紅，在官方頻道的點擊率突然多了10多萬，成為學生的熱門歌曲，歌詞「一雙手 只要握成拳頭能捱下去」更成為不少人自我勉勵和鼓勵他人的金句。Phil特別唱出這首歌，祝願所有應屆考生努力面對挑戰。他說︰「希望大家考試前做足準備，有時間就多啲溫習重要課題，最重要有足夠休息，唔好畀太大壓力自己。」

為迎接孩子出世，Phil和太太李靄璣最近搬新屋。Phil一手一腳佈置自己的Home Studio，連工作枱都是自己親手組裝。昨晚的網上直播，就是他首次在這個新的個人音樂空間進行。他在直播中除了唱出《一雙手》，還演唱了由歌迷投選的《有人共鳴》、《難得一遇》及《高山低谷》，可說是其個人音樂會的小預演。Phil將於本月尾舉行《高山低谷10週年special - Phil Lam The Great Decade Live》，他宣布除了4月28日場次，再加開4月27日一場，加場門票今天（12日）下午5時於網上公開發售。Phil說︰「今次音樂會將重點同大家分享一啲大家都喜歡、對我個人音樂事業好重要嘅歌，歌單經過精心編排，期待到時大家同我一齊大合唱。我今次仲搵咗唱作人Daniel Toh特別改編幾首歌，等大家對我嘅音樂有另一番體會。至於特別嘉賓，就到時揭曉。」

Phil正密鑼緊鼓為音樂會做好準備，包括健身及練習歌曲、樂器。有歌迷在直播中要求他「除衫」，Phil立即婉拒︰「我喺屋企都唔會除﹗今年我會推出多啲歌曲，就快會有新歌，同時會寫多啲歌畀人。好多朋友都話要喺BB出世前去做自己想做嘅嘢，因為BB出世後應該冇時間。不過，我覺得呢啲都算係Happy Problem。」

（即時娛樂）