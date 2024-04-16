打天下2︱監製歐錦棠墊支百萬 心痛談善言受傷 金叵羅AK被車撞冇詐型 (20:02)

歐錦棠2020年兼任主角、監製，編審及動作指導ViuTV劇《打天下》獲得高評價，相隔4年新劇《打天下2》終安排播出，全因女主角談善言受傷，被逼停工8個月，歐錦棠指即使嚴重超支，自掏腰包過百萬及拍到周身傷，也不敵談善言受傷令他心傷，他大讚MIRROR副隊長江𤒹生（AK）及隊員邱傲然（Tiger）演出令人眼前一亮，但直言工作人員個個都當2人是金叵羅，怕他們受傷。

歐錦棠表示該劇去年10月尾已拍完，只是一直在做後期，全因全劇以電影規格製作級數，無論拍攝和後期都執到仔細，當中畫面和聲效做得足，相對上一輯簡直不能比，製作費嚴重超支，他要自掏腰包補貼過百萬，笑言洗濕個頭亦沒辦法，他說：「今次所有打戲亦都提升，涉獵武術更多，不只空手道，還有國術、泰拳、MMA，危險度相對大，拍到個個受傷，我就傷了心，最傷心是談善言有場戲，一個打3個拍到斷韌帶，要停工8個月，否則套劇去年已出街，她反而安慰我，好彩她現在行得跑得沒有事。」

歐錦棠表明今輯是女人戲，不過AK及Tiger也有不少打戲，2人跳舞跳得多，記招式亦很駕輕就熟，會為觀眾帶來驚喜，他特別強調AK相隔幾年，演技比上一輯成熟，完全撇除了MK𡃁仔味道，Tiger表現給予他很大驚喜，放下偶像包袱演奸角，而且曾是少年中國武術冠軍，身手非常好，他直言：「新一輩很搏命，但可能後面有公司或經理人好惜住、好保護，好似我有場撞車戲，沒有威也都照撞過來並彈落地，如叫AK拍就沒可能，有場戲我叫AK衝出去攔車，試位時永遠沒事，但正式拍架車就前了一尺，他就撞到成個跌落地，成組人嗌到，好驚他有事，金叵羅一樣，好在他沒有事，亦沒有詐型，好乖，我必須強調AK和Tiger工作態度都非常好。」

（即時娛樂）