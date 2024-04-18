梁藝齡復出主持無綫節目 首踏足電視城驚喜重遇舊同事 (19:09)

離開演藝圈多年的90年代無綫花旦梁藝齡，為無綫主持綜藝節目《地球大神秘》。近年專心傳福音的她今天（18日）出席發布會時，直言因節目與宗教有關才答應做主持。她說︰「我從前拍劇、拍電影多，做主持是另一個範疇，我也驚，但覺得節目有意義。我曾在以色列、土耳其、美國、內地拍過不少宗教節目，累積了經驗，今次拍這個題材不意外，但事前要做很多準備工夫。」

離巢25年，梁藝齡首次踏足位於將軍澳的無綫電視城，她透露經過《愛‧回家之開心速遞》的錄影廠時重遇很多舊朋友及幕後人員，十分驚喜﹗被問到可有戲癮，梁藝齡說︰「同事常笑我突然演戲，其實我只是想扮嘢搞氣氛。老實說，我沒很大戲癮。5年前，有年紀相近的藝人邀請我一起復出，我推辭了。除非與宗教有關，我才考慮再做幕前工作。不過，有些粉絲很長情，仍然關注我。」今年58歲的她不時被網民稱讚保養得宜，梁藝齡表示︰「當然開心，我飲食清淡，平日也有做運動喼弗。」

為節目獻唱主題曲的黃劍文，成為《中年好聲音2》首位有新工作的「中二生」。他開心獲得賞識︰「要唱出神秘感，錄音前要花時間揣摩，多謝監製和導演在我錄音時作出指導。」黃劍文表示自參加《中年2》後一直忙碌，未來對所有類型的幕前工作也有興趣。他說︰「跳唱、做主持、拍電影、拍劇、音樂劇，我也想嘗試。我很有探索精神，希望會有攝製隊帶我去見識。」不過，黃劍文打算下月小休數天到新加坡探朋友︰「兩年前已買了機票，每次也因工作而延期。」被問到可有心儀對象，他坦言現在以工作為先，會因為工作未能陪伴另一半，因此即使遇上心儀對象，也要多加考慮才決定如何。

（即時娛樂）