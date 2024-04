MIRROR澳門演唱會終極加開5‧16場次 門票下周五開賣 (14:23)

next

男團MIRROR完成美加巡迴演唱會後,12子今早(20日)返抵香港,獲大批粉絲接機。他們下月中在澳門銀河綜藝館舉行的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • ASIA - MACAU 》演唱會,17至19日的3場門票早前已火速售罄,主辦方今日宣布終極加開5月16日一場,全場座位除會開放多種付款方式優先訂票外,歌迷更可以最多6連位購買,門票4月26日早上11時起於Cityline公開發售。

MIRROR首個巡迴演唱會從香港出發,橫跨亞洲衝出歐美,第8站澳門站最初定於下月5月17、18兩日舉行,兩日每場16000張門票在公開發售後短短兩小時售罄。為讓更多觀眾欣賞到MIRROR的舞台演出,主辦方雖已加開19日一場,但門票同樣被秒殺,各單位經過商議後決定落實終極加開5月16日一場,絕不再加!

面對海外歌迷的熱情,應援方式層出不窮,剛完成多倫多站的MIRROR在上機返港一刻在官方社交平台出片感謝歌迷,並寫道:「Hello,大家好,我哋係MIRROR!感恩可以在不同的城市跟你們見面,感謝你們一直的愛和支持。We are one and all,從不只我一個,期待下一次在舞台上再見你們。」

