容祖兒《九秒九》獲Wyman助攻 邀湯令山作曲兼客串MV (20:57)

MV最特別之處，是採用一鏡到尾的拍攝手法，面對首次「一shot直落」的祖兒坦言充滿挑戰性。（大會提供）

容祖兒今年首支派台作品《九秒九》今日（29日）上架，歌曲由黃偉文（Wyman）與湯令山（Gareth. T）再度合作。去年，2人創作《緊急聯絡人》，男方將前度名字填在「緊急聯絡人」一欄；今年，故事由祖兒延續，由女方角度呈現出如何徬徨焦躁準備這趟特急行程，可謂是《緊急聯絡人》下集。祖兒透露概念全由Wyman促成，她說：「因為佢係《緊急聯絡人》嘅填詞人，當我畀咗Gareth呢個demo佢嘅時候，佢好快就話畀我聽『不如我哋就寫《緊急聯絡人》嘅下集。』由我作為第一身去講番嗰件事、嗰個感受。」

祖兒對每個階段的樂壇﹐都有自己很欣賞的音樂人，上一個很喜歡的是方大同，近年是Gareth. T，她說：「呢幾年每一次聽湯令山嘅新歌，我都可以無限循環咁樣去聽，無論佢嘅melody同埋演繹，對我嚟講好有feel，今次做新碟第一個想合作嘅人就係Gareth，咁就搵佢啦。」

除了作曲，祖兒亦邀請Gareth. T在MV客串的士司機一角，她說：「佢嘅MV都係佢嘅創作嚟嘅。所以我話：『我今個MV可唔可以邀請你參加呀？你啲MV成日都有你啲朋友，我可唔可以邀請你？』佢話：『ok㗎，我可以㗎。』」

今次MV最特別之處，是採用一鏡到尾的拍攝手法，面對首次「一shot直落」的祖兒坦言充滿挑戰性，各種走位細節等，在拍攝前已在祖兒腦海「走」過無限次。另外，又請來著名舞台劇演員邵美君導戲，祖兒說：「有2個單位我好多謝嘅，第一次合作嘅導演Maggie同埋邵美君老師。好耐之前我已經同邵美君講：『我好想跟你學演戲。』雖然最後冇成事，但今次呢個MV Maggie幫我搵咗美君，我哋一拍即合，喺佢嘅指引下拍咗呢個MV，個感覺好安全、好有信心，希望大家都會喜歡呢個MV。」

（即時娛樂）