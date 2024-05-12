芷珊約您｜黎芷珊被王嘉爾冧爆 Jackson稱名氣似泡沫：隨時都可以冇 (17:22)

由黎芷珊主持的《芷珊約您》今晚（12日）播出第4集，嘉賓是王嘉爾（Jackson），一位前港隊劍擊運動員，隻身到韓國當練習生、以男團GOT7出道，再單飛發展的歌手。芷珊直擊其首個巡唱澳門站演出，巡唱前一天，芷珊直闖綵排現場探班，率先體驗VVIP專屬環節，與Jackson零距離接觸，Jackson滿足芷珊十指緊扣要求，還主動持機自拍、上落樓梯攙扶，難怪芷珊冧爆有心跳感覺：「明白佢啲fans點解咁die hard，我已經入坑了！」

粉絲遍布世界各地，Jackson自覺目前剛起步，做任何事情應抱感恩心態：「我覺得係啱啱開始，名氣又好、popularity又好，我會覺得係泡沫，隨時都可以冇。」

2011年Jackson到韓國展開練習生生涯，初時對韓語一竅不通，眼見身邊練習生無論內外條件都滿分，Jackson有感技術不如人，坦言第3天已想放棄：「技術又冇，生活所有嘢變晒，好孤獨。」、「唯一可以同佢搏嘅，你做十個，我就做一百個。我要先令到自己技術進步，想去邊間公司都去到。」

芷珊邀來Jackson爸爸王銳基受訪，王爸爸指當年有意刁難兒子，但看到他目前驕人成績坦言感到自豪；王父又指Jackson報喜不報憂，從沒見過其軟弱一面，說到此王爸爸不禁眼泛淚光。

（即時娛樂）