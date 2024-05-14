關楚耀本月底辦婚禮 讚老婆聰明識變通 盼湊成「好」字 (20:31)

關楚耀（Kelvin）去年11月30日與拍拖6年的圈外女友Joann正式註冊成為夫婦，Kelvin受訪時透露，本月底在東南亞舉行婚禮，婚禮交由太太負責，笑言自己到時出席和付款便可，他說：「我對婚禮沒特別要求，亦不是浪漫和有儀式感的人，求婚時已絞盡腦汁逗太太開心，太太讚我有進步，婚禮上準備愛的宣言和唱情歌，預計自己會感動流淚。」

Kelvin表示婚禮只邀請數十人，主要是他與太太的同學，契爺譚詠麟因工作在身未能出席，但之前他們簽紙註冊當天，已向契爺敬茶，對方亦送上大利市和龍鳳鈪：「完成婚禮返港再請契爺食飯。（向契爺請教生仔秘技？）當然希望他能過兩招。」

今年41歲的Kelvin覺得現在是時候結婚，因為難得遇到好女仔，陪伴他捱過事業高低，加上前年踩單車發生意外，左邊膊頭骨移位要接受手術，Joann貼身照顧，令他認定對方是其終身伴侶。

新婚半年，Kelvin表示生活愉快，亦沒遇到婆媳問題，大讚太太聰明，能幹、識變通，孝順雙方父母，他說：「我不在港，她會主動陪我爸爸媽媽飲茶，他們好惜她，惜她多過惜我，媽媽打電話跟她傾偈，問我近况，關係相當融洽，我給她99分。（為何欠一分？）她在生活細節上很有要求，有點煩，不過都是生活情趣。我婚後都有改變，多了一份責任感，變得穩重，同時亦多了個肚腩，可能心態上覺得有人認頭，可以放縱一點。」

提到造人計劃，他表示妹妹生了活潑可愛囝囝，感受到有小朋友家庭更圓滿，他希望生一子一女湊成好字。

（即時娛樂）