我們的青春日誌｜獲群星名人力撐 向海嵐謝幕時感動哽咽 (20:54)

長壽音樂劇《我們的青春日誌》邁向累積上演500場，前港姐冠軍向海嵐（Anne）主演嚴麗珍校長，進行40場期間限定演出。

自5月中首演以來好評如潮，觀眾大讚Anne演得維肖維妙。大會特別於昨晚（12日）舉行貴賓邀請場，邀請多位文化藝術界及演藝界人士欣賞，包括毛舜筠、王賢誌、梅小青、劉家豪、潘嘉德、劉翁伉儷、王愛倫、唐麗球、黎燕珊、戚黛黛小姐等，星光熠熠，大家對Anne的演出讚好。

向海嵐於2017年曾獲陳恩碩邀請，演出的音樂劇《我和青天有個秘密》，7年後再度演出陳恩碩音樂劇作品，向海嵐謝幕時感動哽咽：「很高興今（昨）晚貴賓邀請場，獲得一眾好友到場支持，在台上看到大家拍掌歡呼，令我十分感動，亦給我更多動力和信心繼續完成餘下場次。我可謂見證着《我們的青春日誌》的誕生，從2018年在工廠大廈試演、2019年正式公演，卻因為疫情肆虐而要取消部分場次，再到2022年成為全港首個長壽音樂劇，一路以來親證Tom（陳恩碩）克服挫折與成長，能夠參與其中，感覺十分奇妙。

這次演出『嚴麗珍校長』難度甚高，除了對唱跳演有極高要求外，她的心路歷程變化亦十分複雜，既有高高在上的嚴苛性格，對着初戀情人高立仁卻有柔情一面，要在短時間內處理反差甚大的情緒可謂一大挑戰。這次演出亦令我感受到身為長壽音樂劇演員，必須時刻保持最好狀態，才能夠應付一場接一場的演出。特別多謝Tom對我的無比信任，邀請我飾演這個『由頭帶到尾』的主要角色，同時感謝他的悉心指導，幫助我不斷進步，期待在接下來的場次中和大家見面！」

（即時娛樂）