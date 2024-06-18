Frankie女友被揭黑歷史 自認「見一個愛一個」 跟AK曖昧？ (15:22)

Christy被爆黑歷史，3年前的一張Ig截圖舊照曝光，Christy自認見一個愛一個。（Ig截圖）

去年平安夜公告新戀情的MIRROR成員陳瑞輝（Frankie，皮皮），近日不時在社交平台，貼出由女友操刀影的靚仔相，不少「皮寶寶」（粉絲暱稱）亦似乎甚受落，並讚「皮嫂」Christy，Christy則留言：「多謝皮寶寶嘅厚愛，我會影多啲比大家睇同埋爭取多啲福利。」她的留言還引來Frankie本尊放閃回覆：「難得迫到你出嚟講多謝，我都要多謝你﹗你影啲相好靚。」

Christy的高調宣示主權令部分粉絲不滿，有Fans認為現時是Frankie事業搏殺期，戀情不宜太高調，同時有Fans表示在早前舉行的Frankie見面祭，Christy跟粉絲排隊取御守，還穿上男方自家品牌未推出的新衫，從而惹起部分粉絲不滿。

近日網上有很多人爆料，有人貼出她的密友限時動態，以及部分對話截圖曝光，Christy自爆「見一個愛一個」，自揭周旋在Frankie及隊友江𤒹生（AK）之間。其中一張疑似截圖內容，女方問：「點解AK會搵我傾偈嘅？」Frankie「醋」底回覆：「佢搵你一定去」、「你唔好搵我喇﹗你自己一早都揀咗，你講嘅，佢搵你一定會去，做咩我要對自己咁差啫？」女方再回覆：「佢唔會啦，傾閒偈only，同埋佢有女㗎嘛﹗」

另一張對話截圖，只是AK和Christy普通私信對話，不過女方在該截圖上留言：「皮皮嬲咗我 因為我成日提AK 而家AK又係咁TEXT我 我都唔知係咪皮皮搵佢嚟試我 但係AK應該唔知我同皮皮咩關係。」

（即時娛樂）