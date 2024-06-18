皮皮舊愛轉貼韓星惠利「有趣啊」限時動態 有弦外之音？ (18:41)

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie，皮皮）前年5月宣布跟相戀13年的舞蹈員女友Hei分手，當時Frankie在Ig限時動態表示此事只涉及雙方私人關係，不涉及他人元素。

去年平安夜皮皮公告新戀情，近日Frankie在社交平台貼出多張女友視角照片，不少皮寶寶（粉絲暱稱）讚「皮嫂」拍攝技術，並引來名叫Christy的女友親自回應，而皮皮亦公開回覆女友：「難得迫到你出嚟講多謝，我都要多謝你！你影啲相好靚。」

有網民爆料指Christy曾做過傳銷﹑私生活亦亂，並曬出她曾在自己Ig密友上貼過的限時動態，無論照片或在限時動態上的字句都令人譁然，同時有心水清的網民整合相關時序時，更意外發現皮皮疑似出軌。

由於皮皮和Hei在2022年5月才宣布分手，但根據爆料的照片卻發現，皮皮在2021年10月開始已接觸Christy，又傳過自拍照給對方，到當年年底時，Christy表示3個男人3段關係都是做第3者，盼2022年找個有錢佬等，事件引來網民熱話。

今天（18日）皮皮舊愛Hei在Ig限時動態轉貼韓星惠利的限時動態截圖，原帖是今年3月韓韶禧和柳俊烈拍拖傳聞，而曾跟柳俊烈拍拖7年的惠利，在Ig發文並寫道「有趣啊」，有網民指Hei今天突然轉載此截圖，被指有弦外之音。

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（即時娛樂）