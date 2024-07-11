《好搭檔》還原離婚律師樓生態 張娜拉怕「被失婚」 拒follow編劇Ig (17:52)

張娜拉（右圖）和南志鉉合演韓劇《好搭檔》，一場律師間的職場鬥爭即將上演。（大會提供）

韓劇《我的Happy End》女星張娜拉再發功，由她率領南志鉉、金准韓和表志勳（P.O）主演的Viu Original原創韓劇《好搭檔》，將於明晚（12日）起，逢星期五、六晚上10時30分在「黃Viu」上架。

《好搭檔》講述韓國離婚界星級律師車恩京（張娜拉飾），是大眾公認的模範女神，然而她直言不諱、刻薄個性讓「國民律師」頭銜黯然失色，陷入離婚危機；站在人生劇變的十字路口，她與自己完全相反的新晉律師韓宥利（南志鉉飾）相遇，2人因案件產生衝突，一場律師間的職場鬥爭即將上演。

《好搭檔》由真實離婚專門律師崔唯娜擔任編劇，致力還原現實中律師事務所的生態環境，炮製更貼地和人性化故事。張娜拉飾演的車恩京，為更了解角色心境，她在開拍前與編劇多次溝通，得到不少具體建議；她還分享一則拍攝前笑料：「《好搭檔》發表選角之前，我不敢關注崔律師的Instagram，因為我剛結婚不久，我怕我追蹤了離婚律師因而被誤解，我該怎麼辦？」

繼2017年電視劇《奇怪的搭檔》後，南志鉉相隔7年再演律師，她認為《好搭檔》與前作大有不同：「離婚和家庭事務案件，與其他判決不同，需要經常和當事人面對面溝通；我們的『離婚團隊』總共有4個人，觀察每個律師不同立場很有趣。」

《好搭檔》也是P.O去年9月退伍後首部劇集，劇中他和南志鉉有不少對手戲，他說：「這是我第一次飾演與之前完全不一樣律師角色，希望大家可以多多支持！」

（即時娛樂）