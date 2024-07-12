余德丞不滿被指疑偷食人妻同事 發聲明斥標題失實誣蔑 (13:06)

余德丞（Dickson）今天（12日）就有報道指他疑「偷食人妻同事」一事在社交平台發出嚴正聲明，他在聲明中表示︰「本人明白娛樂報道難免使用誇張標題吸引讀者眼球，但並不代表可以指鹿為馬，誤導讀者！既然標題引用鄭裕玲小姐於商業電台『口水多過浪花』節目內對話，足以證明撰文者並非單純看圖說故事，而是已經收聽有關內容。本人已於7月11日的『口水多過浪花』節目內解釋事件來龍去脈，相信收聽後並不會存在"偷食人妻同事"的疑惑，所以該報道的標題絕對是失實及故意誣蔑。輿論的影響力相信大家都明白，而是次事件牽連到本人朋友，實在不可容忍。僅此希望傳媒工作者能謹守專業操守，為自己的文字負責，不要因為刷流量而影響他人及行業明星。最後多謝收聽口水多個浪花！ #直斥其非 #謝絕標題黨」

事緣Dickson的電台DJ同事好友呂珮琳（Elsie），日前在Ig限時動態上載她與Dickson在馬路邊幾乎額頭貼額頭及似在手拖手的照片，表示照片是妹妹朋友拍下的，問相中人是否其家姐。Elsie在帖子中表示︰「你同男友人出街，連你細妹都以為你出軌嘅時候... HOW COME YOU DON'T TRUST ME!?!?」Elsie隨後將照片放大及留言「一張非常奇怪的合照，但引起誤會實在太搞笑。Where is Bonnie Wong？」Dickson亦轉發了照片及表示「真係無拖手」。原來，站在兩人身後、戴着Cap帽和口罩的女子正是商台DJ黃正宜（阿正，Bonnie）。阿正亦轉發了Dickson及Elsie的帖子，笑言做了電燈膽。

Dickson昨天在電台開咪時被拍檔鄭裕玲及傑朱取笑，他解釋當日與Elsie、阿正錄音後去取車，3人在彌敦道等過馬路，阿正剛巧被他幾乎遮住了，同時因現場環境太嘈，當時他應該是在聽Elsie說話，才貼近對方一點。Dickson強調與Elsie是同事兼朋友，絕對沒介入對方的婚姻。他與Elsie的丈夫曹梓冲（Agent L.）亦是老友，兩人早前才一同去德國欣賞歐國盃開幕，才沒令對方誤會。

（即時娛樂）