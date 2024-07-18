容祖兒新歌邀AGA作曲 7個造型拍MV 世界末日約歌迷開P (18:05)

MV中祖兒化身導演，自編自導自演一場世界末日，從而演繹在末世中嬉戲到底的快樂無際。（大會提供）

合共12場的《容祖兒Eternity演唱會2024》日前在澳門開鑼，當天演唱會，祖兒透露密鑼緊鼓籌備全新廣東大碟，又預告接下來的場數，會唱出即將推出的新歌，今天（18日）全新廣東歌《One Last Time》已上架。

《One Last Time》由江海迦（AGA）作曲、陳詠謙填詞，祖兒坦言一直喜歡Aga，所以主動出擊，她說：「佢係一個有才華嘅歌手，擅長創作R&B曲風，音樂觸感毋庸置疑。自己又有一段時間冇出快歌，就試下問監製舒文，AGA有冇歌可以畀我，結果收到2首Demo，好開心最後2首都用到，其中一首就是《One Last Time》。」

歌詞方面，祖兒為陳詠謙設定一個有趣框架：「我要一首大家聽到會不自覺一齊唱，一齊跳嘅歌，用字唔使好深，要深入淺出咁講出嗰份態度，當大家聽到副歌一句『愛你愛我 我對你霸佔一晚 你對我霸佔一世 通通不阻你發揮』，自自然然手腳會郁，亦都已經可跟住唱。」

為貫徹歌曲中將面對末日荒誕態度實踐出來，用自己態度活出一套末世日常，MV中祖兒化身導演，自編自導自演一場世界末日，從而演繹在末世中嬉戲到底的快樂無際。2日的拍攝，祖兒換了7個造型，遊走香港多個場景，包括花園街、尖沙咀美麗都大廈、電車廠等，她說：「其實都唔係一啲隱世難搵嘅秘境，相反係大家每日都可能會經過嘅地方，不過只係大家冇嘗試以另一角度欣賞。」

最後，導演搭建一個廢墟般的家，其間會經歷暴雨，又有猛烈龍捲風，種種災難都比喻世界末日來臨，但祖兒仍安坐家中，自在地唱投入地跳。問到祖兒如果真的遇到末日，會選擇怎樣過？她笑說：「我會開最大型嘅世界末日狂歡party演唱會，希望同班歌迷狂歡到最後一刻，大家攬住一齊……死，就算世界末日都要開心咁過！」

（即時娛樂）