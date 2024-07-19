鄭佩佩離世｜楊紫瓊周星馳惠英紅 群星社交網發文悼念 (18:11)

一代武打女星鄭佩佩於美國時間周三（17日）離世，終年78歲。鄭佩佩生前參與過不少經典電影及劇集拍攝，也參與過內地綜藝節目，跟香港及內地不少藝人稔熟，在兩地擁有不少影迷。她病逝的消息傳出後，大批藝人在社交平台發文悼念。曾跟鄭佩佩合作電影《唐伯虎點秋香》的周星馳在Ig限時動態上載照片及留言「佩佩姐，江湖再見」。楊紫瓊、章子怡曾在電影《臥虎藏龍》跟鄭佩佩合作，楊紫瓊說︰「向佩佩姐的家人、朋友和粉絲表示衷心的哀悼...... 我們會想念你的善良和閃亮的才華，RIP﹗」章子怡則表示︰「世間再無碧眼狐狸，永遠懷念鄭老師﹗」

惠英紅在微博留言悼念︰「痛心，不捨，佩佩姐一路走好。」李若彤說︰「一早聽到這個消息很痛心，佘太君永遠離開了我們。還記得一起拍《楊門女將》的時候，她已經50多歲了，那個年代在橫店拍戲的條件遠沒有現在好，戲裏要穿厚厚的古裝戲服和很重的鎧甲，經常還有外景拍攝，即使在再累再暴曬的情况下，她都沒有叫停過。一位大前輩跟我們當時的一群年輕人一樣的標準，那個時候就從心底佩服，這是個敬業樂業的好前輩。在私下裏她也非常照顧我們，跟我們分享她的獨家自製面膜『蜂蜜蛋白麥片面膜』...願天堂沒有苦痛，永遠懷念您﹗」

曾跟鄭佩佩合作的內地女星劉濤表示︰「很難過，最親愛的佩媽永遠的離開了我們。她是一位善良堅毅勇敢的前輩，無論在工作或生活中，她總是替他人着想，盡自己所能，去努力完成每一份工作，真誠照顧每一個伙伴，與她一起的日子我們也總是踏實溫暖又幸福！敬愛的佩佩媽媽，很感恩這一生有緣與您相遇，永遠記得您親切的喊我『濤啊，濤啊......』，記得您與我分享人生經歷、智慧與力量，您是大家心中永遠的俠女，也是我永遠的知己媽媽，您最善最美最獨立最堅強最真誠最大愛的樣子，是我想起您時的模樣，無論未來我們會在哪一個時空再見彼此，我們依然會像之前一樣擁抱彼此，談笑人生，說一句：我想你！一直一直很想你！ 」

黃曉明說︰「聽到這個消息非常難過，佩佩姐曾經演過我的母親，對我十分照顧。她是我很欽佩的演員，很榮幸能和她一起合作能向她學習，她對於表演永遠是那麼真誠、專業和熱愛。佩佩姐，一路走好，永遠懷念您﹗」李冰冰說︰「印象裏，她喜歡笑，喜歡開開心心的。在我們眼裏，她是一位重量級的前輩，但對我們這些後輩卻友善謙和關心備至。不管遇見什麼，她都選擇樂觀豁達的面對，把最美好的一面留給別人。感恩曾經遇見您，在我剛出道的時候，就從您身上獲得了很多正向的指引。音容笑貌猶在，親愛的佩佩姐，願您一路走好。」

（即時娛樂）