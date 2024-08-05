電影《望月》9.19上映 陳湛文獻出多個第一次 李靖筠角色迷失盼有共鳴 (22:58)

由羅耀輝監製及導演，李靖筠（Gladys）、陳湛文及金馬影后李麗珍主演，COLLAR成員李芯駖、張松枝及周祉君等演出的電影《望月》，海報正式曝光，並宣布於9月19日中秋節檔期上映，9月17至18日播放優先場。

電影較早前曾入選第20屆香港亞洲電影節、第11屆巴塞隆那亞洲電影節、光影浪潮－香港電影新動力2023及第14屆北京國際電影節。電影以家庭關係為題，刻劃一家人之間各有秘密，而又互相影響，故事有笑有淚。

過去數月，片中演員出席不同本地及海外電影節，四出宣傳《望月》，並暢談自己新片的突破之處，海報緊接登場，李靖筠於海報中呈現幻得幻失情緒，陳湛文面帶愁緒唱起悶歌，而李麗珍一臉若有所思，帶有一份孤獨。

Gladys深受角色「美珍」感動，透露是其近年最喜歡的一個角色：「美珍在每次失去的經歷中急促成長，每段關係都讓她感到迷失，相信會為觀眾帶來共鳴。」飾演媽媽的李麗珍曾透露：「自己第一次在電影中，有兩段婚姻兼各育有一個孩子，感謝導演給這個演出機會。」

飾演大哥的陳湛文笑言，自己為《望月》奉上多個「第一次」：「自己為電影獻出了多個第一次：首次演兄長、首次演芯駖丈夫，更特別是首次在大銀幕上獻唱，特別著緊觀眾的評價。」真正首次演戲的COLLAR成員芯駖分享：「在戲中演陳湛文的妻子，感謝他每次拍攝事前給予方向，因而激發了自己的臨場反應。」

《望月》故事講述父親在美珍（李靖筠飾）小時候離家出走，再也沒有回來，留下母親、大哥和她。一家三口表面和睦相處，但每個人心中都各有秘密。美珍在便利店工作，每日受經理的氣，唯有將心神寄托在交友app上認識的男生；大哥（陳湛文飾）生意不順，與妻子（李芯駖飾）分居，卻在家人面前扮恩愛；母親（李麗珍飾）為家人勞心勞力，仍對多年前一件令丈夫離去的事感內疚。

（即時娛樂）