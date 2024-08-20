19歲滕毅康犯盜竊罪 試當真：改過機會要靠自己爭取 (23:47)

紀錄片《公開試當真》男主角滕毅康（阿康），今年5月涉於觀塘淘大商場連鎖日本超市Don Don Donki盜取總值逾600元的貨品。滕毅康昨於觀塘裁判法院承認一項盜竊罪，罰款3000元，案情稱被告警誡下承認出於貪念盜竊。阿康是YouTube頻道「試當真」成員，早前《公開試當真》上映，他全缺席宣傳與謝票活動惹揣測，有指他被雪藏，許賢回應傳媒查詢時以阿康有些私人問題要先處理才會出來，在適當時候會交代。

原來許賢所指「私人問題」是他犯盜竊罪一事，案件判決後，昨晚阿康也在Instagram公開交代事件，稱因一時貪心犯下過錯，後悔莫及。他向家人、公司及《公開試當真》團隊致歉。今晚（20日）「試當真」也在社交平台回應事件：「因為事情牽涉阿康個人私隱，我哋冇權公開案情，否則變相由公司未審先判，亦唔應該左右法律程序上嘅決定，甚至影響判決。過程中我哋一直有同佢同家人溝通，並提供適當支援。至於公眾層面，亦喺得知消息後立時停止佢所有工作同宣傳。我哋亦有同電影相關單位緊密溝通，辛苦各位同事揹起額外嘅工作。經過認真考慮同討論，團隊上下都相信案件並冇違背或者推翻《公開試當真》所帶出嘅信息及思考。阿康今年19歲，身為成年人有責任對自己負責，咩理由都好，做咗就要承擔。至於佢值唔值得有改過嘅機會，就要靠佢自己爭取。多謝你哋，繼續陪我哋度過每次風浪。#公關試當真」

（即時娛樂)