林柏宏聞許光漢入伍不驚訝 蔡思韵預告跟台灣男神拍戲演夫妻 (19:14)

林柏宏對許光漢突然入伍時表示：「「他的決定是好的，我也當過兵，當中有辛苦時候，但現在回想都有開心，留下一些美好回憶。」（劉永銳攝）

台星林柏宏﹑蔡思韵等今天（22日）到尖沙咀出席時尚品牌活動，林柏宏相隔8個月再來港工作，心情興奮，抵港後立即觀光，但僅逗留2天就離港。

對於曾合作拍戲的拍檔許光漢，昨天（21日）突然宣布入伍當兵，林柏宏表示跟對方是好朋友，關係儼如家人，但最近沒有聯絡，都是看新聞才知道消息，但不感驚訝，他說：「他的決定是好的，我也當過兵，當中有辛苦時候，但現在回想都有開心，留下一些美好回憶，我在軍營裏負責攝影，但比較習慣做被拍對象，沒有那麼大壓力。」問他想不想暫時接收許光漢工作，將來請食飯回饋對方？林柏宏說：「我先祝福他好好完成兵役。」

蔡思韵近年經常到台灣發展，都未有機會碰到林柏宏，今次終於在港見到真人，感到很親切，因為大家擁有共同朋友，此人正是其男友劉俊謙，蔡思韵說：「阿謙跟林柏宏合作拍戲成好友，經常相約台灣食飯，他託我帶個口訊，跟柏宏Say Hi，並且相約找個機會一齊食飯。」蔡思韵預告即將演出台灣電影，跟一位令人期待的台灣男神合演夫妻，她笑說：「 希望大家不要妒忌，不要寄刀片給我，我們只是為工作。」

劉俊謙知道她跟台灣男神合作，有否下令禁止拍親熱戲？蔡思韵說：「沒有，其實他都幾大方。」至於男友跟其他女神拍戲，有否引起她的危機感，蔡思韵大方說：「我沒所謂，大家都互相尊重和信任，有保持視像、電話聯絡，最近他跟男演員合作比較多，我都鼓勵他拍得放一點，最緊要演得開心。」

（即時娛樂）