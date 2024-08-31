《反起跑線聯盟2》大結局 導演劉偉恒稱不開拍第3季 (17:33)

ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》昨晚（30日）大結局，冼老師（朱茵飾）雖然通過學校的評估，證明其教學手法沒問題，但她明白到教學方式不適合校內學生，決定往山區實踐其教學理念。1A班同學不捨得冼老師離開，傷心地攬住她流淚。Martin（植海維飾）學期尾大考成績差，Charles（潘燦良飾） 不想他愈讀愈辛苦，決定讓他去外地升學，跟隨前妻（向海嵐飾）生活。只有6歲的Martin為此生氣，以為爸爸不要他，在機場鬧爸爸是衰人。Charles與Martin相依為命幾年，明白彼此不能失去對方，決定放下香港的生意及有緣無分的Venus，陪兒子去外國讀書。Venus（周家怡飾）得到兒子Billy（徐立德飾）的鼓勵，終於扚起心肝去外國3個月修讀甜品課程。Martin雖然去了外國，與香港的朋友仔及冼老師依然保持聯絡，透過視像方式見面。

朱茵、潘燦良、陳欣妍（Shirley）、練美娟（娟姐）、導演劉偉恒等昨晚一同觀看《反起跑2》大結局，眾人在劇集播完後聯同強尼、周家怡、袁富華（Ben）等人在社交平台開直播分享感受。第2季加入劇組的朱茵開心角色入屋，不時在街上被小觀眾稱呼為「冼老師」。她覺得《反起跑2》只得15集有點短，現在劇集播完有種空虛感。對於劇中的Charles與Venus有緣無分，潘燦良說︰「都冇咩嘅，好好珍惜，珍惜曾經過。冇辦法啦，編劇寫到咁樣。不過，我其實覺得編劇寫得好好。如果冇遺憾就唔美麗，係一種美麗嘅遺憾。」周家怡雖然覺得Charles與Venus未能一起很可惜，但認為劇情這樣發展才好看，亦合符角色人設。她希望如開拍第3季，角色會有其他的發展。

不過，監製黃子桓（Edmond）猶豫地說︰「開第3季有太多嘢要配合，首先要問吓演員仲會唔會做。」飾演孔校長的袁富華反問︰「咁孔校長做啲咩先？」朱茵亦指冼老師已去了山區，潘燦良及練美娟更直言不打算再拍第3季，強尼稱他反而想演《反起跑線聯盟》音樂劇。導演劉偉恒坦言︰「頭先我哋商量過嘅，家怡同阿Ben唔喺度，強尼亦未到，我同朱茵、娟姐、Shirley、編審都商量咗第3季唔拍啦﹗」周家怡認同，覺得第3季的劇本會難寫。潘燦良笑言︰「我哋唔拍第3季，直接拍第4季囉﹗」劉偉恒呼籲觀眾如想繼續看《反起跑》系列劇集，可向電視台反映意見，因最後決定權在電視台手上。周家怡稱有觀眾提議開拍電影版，監製黃子桓說︰「電影版都係要問ViuTV，因為版權屬於佢哋。大家不論想要電視劇或者電影都好，只要留言就得㗎啦﹗」

（即時娛樂）