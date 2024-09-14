破浪男女｜吳慷仁演全裸戲冇包袱 演員正常工作絕非犧牲 (21:02)

台灣男星吳慷仁、劉主平和梁湘華專程來港，聯同柯煒林出席今天（14日）舉行的台灣電影《破浪男女》首映。吳慷仁和劉主平戴上皮革手銬現身，柯煒林和梁湘華則重演戲中繩縛場面，4人之後更拿出球拍作狀打羽毛球。吳慷仁在戲中有全裸戲，他不覺得大膽，認為演員拍裸露戲很正常，拍攝當日未感尷尬。吳慷仁說︰「團隊很專業，拍攝前排了很多次，還請來老師指導助演員溝通。」與吳慷仁拍親熱場面的劉主平亦說不尷尬，稱畫面拍得很漂亮。

吳慷仁表示拍攝時沒有清場，攝影師、收音師和打燈師等都在，但因為保護演員，所有人的手機均被收起。他不覺得拍全裸戲是犧牲︰「身為演員，這是很正常的事。我10幾年前曾拍一部文藝片，在戲中也嘗試過裸露程度差不多的戲。我現在老了，從前好看點。」吳慷仁強調《破浪男女》絕不是賣弄情色的電影，導演是想表達出角色的內心世界和想法，4位主角在愛情及親情上有缺失，有所求但得不到。

他表示電影在台灣上映時的口碑不錯，觀眾看後未表現嘩然，他們不覺得情色，因導演將有關場面拍得很美，沒有特寫男女身體重要部位。至於日後可會有更大膽演出，吳慷仁笑言︰「再大膽就要去日本拍﹗」他想知道香港觀眾看完該片後的感覺，不擔心香港觀眾會將焦點落在其身體上。吳慷仁說︰「大家看完後，會學到身體是一個很漂亮的東西。演員是赤裸的，沒有包袱。當觀眾專心欣賞演員演出，就不會關注演員的身體。」

柯煒林在戲中也有大膽演出，他說︰「我在情緒上很大膽，我的角色是性工作者，身為老闆的梁湘華想嘗試被我綑綁。」梁湘華笑言喜歡被柯煒林綑綁。柯煒林說那是溫柔的綑綁︰「我跟老師學習時，被老師綁的感覺不舒服。我叫老師快點解開我，否則就打他。」

（即時娛樂）