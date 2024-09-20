網民力數光顧阿正咖啡店不快經歷 本尊回覆稱會了解兼致歉 (17:56)

商台DJ黃正宜（阿正）將於11月假麥花臣場館舉行首個個人騷《正DIVA》，3場門票已售罄。除了忙籌備首個Talk騷及電台工作外，阿正還要打理她開業逾1年的咖啡店，不過近日有網民在社交平台發文，分享位於在西營盤咖啡店不快經歷，該網民表示咖啡店環境OK﹑但咖啡一般﹑Muffin也難食：「話整熱但無整到﹗」

該網民還投訴員工態度好差：「收銀嗰個男嘅，問多句都唔耐煩答咁，叫佢介紹手沖同手沖包，問一句答一句，完全無心服務！ 叫杯手沖，吖佢準備乾粉聞香，竟然沖前拎個mug來比我聞一下，唔係上咖啡時另外比少少乾粉，點比較味道呢？ $70杯手沖，唔係嗰1g半g粉都慳呀？ 問手沖包，又唔願介紹，X晒面咁！」

然後該網民又投訴另一位紋身的女侍應：「紋身嗰個女侍應，間舖勁熱，叫佢開大啲冷氣，佢強擠一個假笑，竟然話冷氣已最凍！再問佢可唔可以將個葉吹落嚟，佢話驚吹親其他客！頂吖！隔離嗰幾個直情攞張紙喺度撥扇！到大家出聲話熱，先有另一個員工出嚟較冷氣葉！幾個staff都唔X想做咁，剩係大大聲傾計！其實係撐阿正先去，但服務咁都係唔會再去！附近咁多cafe，無謂比錢受氣！有名氣但趕客，可惜！」

阿正本人亦親自回覆網民投訴：「放心，我睇到。多謝你意見先。口味或者步驟上，你唔鍾意我哋呢間冇問題，最緊要你搵到間你啱飲嘅。口味呢啲嘢好個人。飲啡最緊要開心。

至於服務態度方面，我哋內部已經處理緊，我自己都會睇返CCTV。聽完你點講我都要同員工了解吓先嘅，唔會只聽一面。若然真係做得唔好，我哋會同員工再培訓。

有其他問題歡迎你email我哋，放心，員工唔會截我email，我全部都睇到。你有唔愉快嘅經歷，我喺度講聲唔好意思。以後會多加注意。」

（即時娛樂）