剪裁魔法師｜10位本地設計師爭冠 蘇永康梁詠琪周汶錡任星級評審 (18:56)

無綫節目《剪裁魔法師》合共5集，明天（21日）起、逢周六晚上9點半翡翠台播映。節目由胡定欣及袁偉豪擔任主持，聯同星級評審包括蘇永康、梁詠琪、張曦雯、周汶錡、Amanda S.、時裝設計師馬偉明（Walter）、造型師郭慶彬（Ricky），見證《剪裁魔法師》之路。

為推動時裝產業發展，同時展示本地時裝設計師創意才華一面，10位極具潛質的本地時裝設計師，通過嚴格海選及面試評核入圍準決賽，並接受多輪考驗，運用時尚專業技巧及天馬行空創意，爭奪「剪裁魔法師」冠軍寶座，贏取10萬港元獎金。

10位參賽者抽籤分組與藝人配對，作為其專屬模特兒，陣容分別是王韜棋（Toki）＋張馳豪、王竣鋐（Jackson）＋李爾晨、方思敏（Mandy）＋陳懿德、姚子裕（Kev）＋陳楨怡、李思玥（Moon）＋何沛珈、鄧曉滔（Otto）＋林鈺洧、陳綽盈（Doris）＋陳曉華、羅宇豪（Kyle）＋邢慧敏、譚樂怡（Lorraine）＋張鎬濂、盧韋謙（Timbee）＋王嘉慧，各自以中式及環保主題設計兩個作品，5位最高分數者可晉升決賽。

明晚播出的第一集，5位設計師Otto、Kyle、Lorraine、Doris及Moon率先登場，與專屬模特兒分別林鈺洧、邢慧敏、張鎬濂、陳曉華及何沛珈初次會面。當中在英國主攻時裝設計的Kyle，曾為國際巨星Lady Gaga、甄子丹夫婦、內地歌手尚雯婕設計服裝，去年透過專才計劃來港發展，藉着是次比賽再次挑戰自己；擅長以大膽 Graphic及不同拼布作設計的Lorraine，特意為LOONG 9成員、洪欣兒子張鎬濂度身設計龍圖騰服裝，鎬濂聞言感驚喜，並自揭跟龍還有淵源：「特別誇張剪裁或顏色搭配，我都好想嘗試，尤其是龍代表我，咁啱我都係屬龍，覺得係好特別、好特別！」

講到最有「緣」必定是Doris與陳曉華，2人早已認識，而且多次合作經驗，默契度和信任度大大提升，曉華表示：「好多時合作第一次會有不自信，第二次合作所有嘢都好順利，去到𠵱家第三次，我覺得我哋好似朋友之間傾偈去work with一件事，而唔係model咁簡單。」

（即時娛樂）