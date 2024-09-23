Dear Jane邁向成軍20周年 成員冇摩擦 Tim有使命感 做子女榜樣 (22:37)

由年輕小伙子到現在部分隊友已成家立室，Tim表示最大改變是不會漫無目的地衝，衝都要有理性，亦要做子女的榜樣。（楊洛婷Ig圖片/劉永銳攝）

樂隊Dear Jane邁向成軍20周年，他們9月28及29日在澳門舉行演唱會，作為20周年序幕，並預告明年推出周年專輯。主唱黃天翱（Tim）、結他手翁厚樑（Howie）、低音結他手伍漢邦（Jackal）和鼓手黎俊華（Nice），夾Band夾足20年，難得沒有摩擦，且音樂理念一致，就是盡情享受，已為人父的Tim多了一份使命感，望所做的事能成為子女榜樣。

以《Dear Jane Live at The Londoner》演唱會作為成軍20周年序章，今次開騷4子鎖定以樂隊crossover弦樂、敲擊表演，達致音樂共融，Tim說：「因爲有這麼多樂手，變成我們的歌可以改編，可能大家會聽到比較熟悉的歌，但會加長或有不同的感覺，這個騷是20周年一連串鋪排的序幕，開個靚頭。」他們稍後推出新專輯，所有新歌都是為20周年這個方向而做，令這專輯多了一份意義。

Dear Jane不經不覺夾Band夾了20年，樂隊一直尋求突破，到了這一刻已不是講突破，而是怎樣享受每一步，Tim 說：「大家都大個，要做就做，有歌就出，覺得唔得就休息下。」

除了10多年前成員戴乾亨（Adam）離隊，Dear Jane沒有出現大摩擦，20年間互相遷就，Howie說：「最主要大家的想法比較成熟，互相尊重及信任，所以不會鬧交。」Tim指20年來享受與隊友合作，常在台上看大家蝦碌或不記得做什麼，一望就知大家狀態是怎樣。Howie亦指在最崎嶇的時候，Dear Jane最低潮之時，成員亦沒想過因得不到心目中成功而不再玩，他說：「低落的時間，要繼續做，細個時要賺錢就返工，好似找幾個朋友組保齡球隊一樣，是一生的消遣。」

由年輕小伙子到現在部分隊友已成家立室，Tim表示最大改變是不會漫無目的地衝，衝都要有理性，他說：「人大了，撇除照顧家庭，始終爸爸在做什麼事情，就是小朋友榜樣。」已婚的Jackal 也想快當爸爸，感謝另一半體諒，雖然他一直把樂隊放在最前位置，但在工作和家庭之間時間管理上，也取得好好平衡。Nice及Howie仍未有家庭壓力，不過Howie追女仔好難，他笑言：「在人生各方面盡量向前推進，希望在明天。」

（即時娛樂）