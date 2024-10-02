何超盈紐約行時裝騷淡定有自信 獲送上生日驚喜 (20:24)

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈，婚後育有一名女兒，並為家族成立的「何鴻燊博士基金會」，擔任藝術、文化及教育部主席。數年前何超盈獲委任為聯合國教科文組織（UNESCO）的策略性伙伴，經常被邀出席大型座談會發表演說，與來自世界各地的年輕領袖交流，鼓勵年青人追夢。此外，她亦有持續進修，今年5月出席大學畢業禮時，開心分享能與賭王爸爸一樣，成為「Dr. Ho何博士」。

何超盈早前透露曾患上社恐症，因此近年甚少亮相公開的社交場合。上月中她與二房大家姐何超瓊一同出席M+慈善晚宴，姊妹平日各有各忙，難得同場合照成為焦點。

9月24日是何超盈34歲生辰，她飛到紐約出席多個會議，當中包括與企業家兼當地知名華美協進社（China Institute）聯合主席靳羽西會面。兩人相交多年，一直為爭取婦女權益而作出貢獻。靳羽西在紐約籌辦大型時裝騷，何超盈出席欣賞，後來被臨時拉夫，在沒有事前綵排下，何超盈客串擔任模特兒，演繹中國設計師王鋒的高級訂製禮服。穿上粉色修身設計晚禮服的何超盈，精神狀態不錯。雖然身形明顯比以前消瘦不少，但配合剪裁，她行Catwalk時淡定流露自信，獲得不少掌聲支持。時裝騷尾聲，靳羽西安排送上蛋糕為何超盈慶生，令她非常驚喜。

（即時娛樂）