廉政行動2024｜陳山聰首挑戰廉署角色 張曦雯演冷面調查員 (17:27)

無綫（TVB）公布57周年的四大台慶劇，分別是正在播映的《企業強人》，以及快將推出的《黑色月光》、《巾幗梟雄之懸崖》及《廉政行動2024》。（TVB提供 / 明報製圖）

無綫（TVB）今天（12日）公布57周年的四大台慶劇，分別是正在播映的《企業強人》，以及快將推出的《黑色月光》、《巾幗梟雄之懸崖》及《廉政行動2024》。《廉政行動2024》由陳山聰、張曦雯、鄭則士、羅子溢、羅天宇、徐榮、蔡潔等合演，曾勵珍與羅香蘭監製，並邀來電影《殺出個黃昏》導演高子彬、《逃獄兄弟》系列導演麥浩邦、《驚心破》導演吳品儒執導，當中不乏打鬥、飛車、槍戰等刺激畫面。

《廉政行動2024》劇情圍繞首席調查主任江見秋（張曦雯飾）、總調查主任司徒啟文（陳山聰飾）率領的團隊，兩人帶領高級調查主任羅賓（鄭俊弘飾）、調查主任阿南（容天佑飾）、李梓樂（許俊豪飾）、ICAC新丁丁芯（陳星妤飾）及鍾巧玲（林凱恩飾），調查多宗涉嫌貪污案件。5個單元故事分別是「違‧修」、「獄中人」、「沉默者」、「一念間」以及「偽謊者」，演出陣容有鄭則士，羅子溢、袁偉豪、蔡潔、韋家雄、文雪兒及馮皓揚等好戲之人。

陳山聰曾飾演過多次政府部門角色，演廉政公署人物卻是第一次。他表示︰「希望今次可以盡我所能去發揮，因為有好多對白要講，希望背熟啲！」他拍攝時被含有很多人名的對白考起而不停NG，忍不住說「真係人都癲」。張曦雯飾演的江見秋外表冷漠、不苟言笑，對年輕調查員要求嚴格、毫不留情。江見秋是一名孕婦，張曦雯拍攝時要長時間戴着假肚，她說︰「我事前有觀察大肚婆點行路，喺街度見到大肚婆，就會睇住佢哋點行，所以佢哋都應該覺得我好奇怪！我發現戴住個假肚打遊戲機，個肚可以托住個手掣，好啱位。」

（即時娛樂）