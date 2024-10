盧瀚霆被新歌治癒 感覺放鬆 盼神徒安好：遠離「垃圾崗」 (13:21)

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo,教主)前天以「歌星勇士隊」成員身分,跟「九零三人隊」在秀茂坪某中學進行排球賽。昨晚(19日)教主在社交平台貼相並撰長文交代近况,與神徒(粉絲暱稱)互動。

教主表示完成《Hey Hey OK!》宣傳後,預告最新歌曲《致我》即將推岀,他寫道:「是從未接觸過的感覺,這首歌治癒了我,希望也能夠治癒到你們每一位,Stay tuned to 23/10 ~」他希望神徒們最近過得安好,並能夠遠離繁囂,遠離「垃圾崗」:"Treat yourself better then I'll be happy"﹗

Anson Lo表示感謝在《Hey Hey OK!》project上,所有幫助過他的同行前輩朋友們,以及所有幕後功臣:「至今兩個月見到幾歲至80幾歲的人,也識唱識跳這首歌,令我真的感到很滿足,參與帶動跳唱歌文化的道路真的很難,但我一定不會放棄的。」

另外,他透露近日再次開拍電影:「坦白說,這一部電影令我反思的地方真的有很多,雖然我還未可以劇透給你們,但是來臨幾個月的拍攝,一定會有很多得着的。

而2/11西九Popfest的表演,也即將開始綵排了,今次是自己第一次在一個非演唱會的演出中,表演10首自己的solo曲目,是自己精心挑選每一首和其排序,更有新歌首唱的一part,希望到時能夠和你們每一位盡興一晚。」

同時教主表示最近感覺頗放鬆的,可能受到即將推出的新歌影響,所以有着治癒性的覺悟,很多事情我們都控制不到,唯有專注自己喜愛的人和事上,專注自己應該要做的本分上,才能令自己身心進步,所有東西也可以很簡單的:「而我的選擇,就是繼續享受工作和舞台,享受生活和神徒的互愛。」

(即時娛樂)