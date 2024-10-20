盧瀚霆被新歌治癒 感覺放鬆 盼神徒安好：遠離「垃圾崗」 (13:21)

教主表示參與帶動跳唱歌文化的道路真的很難，但他一定不會放棄。（盧瀚霆Ig圖片）

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo，教主）前天以「歌星勇士隊」成員身分，跟「九零三人隊」在秀茂坪某中學進行排球賽。昨晚（19日）教主在社交平台貼相並撰長文交代近况，與神徒（粉絲暱稱）互動。

教主表示完成《Hey Hey OK!》宣傳後，預告最新歌曲《致我》即將推岀，他寫道：「是從未接觸過的感覺，這首歌治癒了我，希望也能夠治癒到你們每一位，Stay tuned to 23/10 ～」他希望神徒們最近過得安好，並能夠遠離繁囂，遠離「垃圾崗」："Treat yourself better then I'll be happy"﹗

Anson Lo表示感謝在《Hey Hey OK!》project上，所有幫助過他的同行前輩朋友們，以及所有幕後功臣：「至今兩個月見到幾歲至80幾歲的人，也識唱識跳這首歌，令我真的感到很滿足，參與帶動跳唱歌文化的道路真的很難，但我一定不會放棄的。」

另外，他透露近日再次開拍電影：「坦白說，這一部電影令我反思的地方真的有很多，雖然我還未可以劇透給你們，但是來臨幾個月的拍攝，一定會有很多得着的。

而2/11西九Popfest的表演，也即將開始綵排了，今次是自己第一次在一個非演唱會的演出中，表演10首自己的solo曲目，是自己精心挑選每一首和其排序，更有新歌首唱的一part，希望到時能夠和你們每一位盡興一晚。」

同時教主表示最近感覺頗放鬆的，可能受到即將推出的新歌影響，所以有着治癒性的覺悟，很多事情我們都控制不到，唯有專注自己喜愛的人和事上，專注自己應該要做的本分上，才能令自己身心進步，所有東西也可以很簡單的：「而我的選擇，就是繼續享受工作和舞台，享受生活和神徒的互愛。」

（即時娛樂）