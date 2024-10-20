洪嘉豪澳門開騷 9000「院友」合唱生日歌 完場前失守爆喊 (13:53)

洪嘉豪（Kaho）《KAHO LIVE 2024》澳門站，昨晚（19日）假銀河綜藝館圓滿結束。連月感冒兼看了7次醫生的Kaho雖帶病上陣，但未有影響演出，只是演唱會尾段時才有點聲沙，但看到來自不同地方的「院友」（粉絲暱稱）為他本月26日生日製造驚喜拍片打氣，9000名觀眾又即場同唱生日歌，令本身表示不會再經歴「紅館哭了」的Kaho，在唱最後一首歌《洗面》時失守，爆喊多謝「院友」。

這次《Kaho Live 2024》澳門站演唱會，雖用上紅館個唱的海報，又同樣把《黑玻璃》MV中出鏡的愛車搬到澳門舞台，並相繼唱出《黑玻璃》、《My Secret Park》；Encore前又重著了綠色心口有花花和兔公仔歌衫，獻唱了《只要你不尷尬》。Kaho為令再次入場的「院友」有新鮮感，澳門站的6套歌衫有5套是新造，並笑言收起「紅館纖腰」外，Kaho在歌單方面也重新編排，新加了《海邊的呀豪》、《24/7戀人》、《十號儲物櫃》及新歌《跟你分擔失落比較快樂》外，並首次唱出上一隻大碟，沒有派台而用作送給「院友」的歌曲《離永遠只差一點》。

歌衫歌單花心思外，澳門站的舞台更有別紅館，主舞台設計不變，但台左台右各有一條延伸至場中的天橋，讓Kaho不時邊唱邊近距離和「院友」握手、自拍，甚至吹水，每次Kaho走近都令「院友」歡呼尖叫，氣氛熾熱，Kaho說：「好感動，見到好多好遠嚟嘅觀眾，知道有一位DM我，唔記得係美國定英國飛由土耳其，再飛香港再轉船定車到澳門嚟睇我，洪嘉豪係那來嘅福氣，可以有今（昨）晚9000位觀眾。」

Kaho擁有平凡的名字，平淡的成長，但因為努力追前，成就今日舞台上的自己，昨晚Kaho再鼓勵大家，因為他可以大家一樣可以，Kaho更表示在這段「Kaho Live」演唱會的日子，還學懂了欣賞自己，說：「大家都知我之前病，病嘅時侯食足1個月藥，係最壞嘅時侯，我嘗試換轉角度諗都幾好，可以喺演唱會前免疫咗，所以好想大家生活中，不能話好偉大要擁抱任何唔好嘅事情，但換個角度可能你會有得著。

洪嘉豪呢個人，我對唱歌必須要承認冇天分，但佢會令我形成一個唔會懶惰、唔會睇少任何一個演出、怠慢任何一首歌嘅一個自己，但又搵到自己嘅長處，可以令到大家開心，都係一種福氣，慢慢學識咗自己都唔係咁差。」

至於上次演唱會哭成淚人，昨晚Kaho則提醒自己不能再犯，並分享上次「紅館哭了」的後悔和反省，說：「上次男人流淚，一直係心耿耿於懷，覺得明明一個好好機會，話畀人知我做到，但果次又衰咗，導致『創傷後遺症』，上次紅館啲片我真係冇咩睇過，今（昨）晚克服到再唱一次係咪值得畀掌聲！」

適逢下星期六是Kaho牛一，昨晚演唱會上播出來自不同地方的「院友」，為Kaho準備生日應援片段，各人手持「Kaho生日快樂 懷抱永遠也供應」的手幅，多謝和鼓勵Kaho，隨即舞蹈員推出蛋糕，Kaho在台中升起，與現場9000觀眾齊唱生日歌，Kaho許願後，再邊唱歌邊走到兩面台側與「院友」繼續拍照，在看到每位入場觀眾的熱情，Kaho在唱最後一曲《洗面》，終於也忍不住也以淚洗面多謝大家，最後演唱會在一片感動中落幕。

《 Kaho Live 2024 》澳門站歌單

S1 主角光環

S2 Truth or Dare

S3 跟你分擔失落比較快樂

S4 及時行樂

S5 Superstar 明星示範生

S6 半天空檔

S7 海邊的呀豪

S8 好奇殺死愛

S9 污糟兒

S10 Lucifer 預言家

S11 逆便所

S12 活誰的命

S13 活人鏢靶

S14 黑玻璃

S15 My Secret Park

S16 漫天星

S17 我懂

S18 救

S19 掉進海的眼淚

S20 窮小子

S21 逆時車站

S22 還原淚

S23 隨波逐流

S24 只要你不尷尬

S25 離永遠只差一點

S26 24/7 戀人

S27 十號儲物櫃

S28 洗面

（即時娛樂）