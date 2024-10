譚嘉儀演藝開騷笑言似結婚 感恩追夢過程有天使陪伴 (14:20)

譚嘉儀一連3場《Be with You 演唱會2024》昨晚(25日)於香港演藝學院開鑼,獲陳敏之、翟威廉等圈中好友捧場。譚嘉儀穿上白色性感長裙登場,唱出多首歌曲後說︰「好開心,上一次演唱會係兩年前嘅事。今次呢個演唱會非常特別同唔同,同觀眾嘅距離非常近。今次喺演藝學院舉行,同大家距離拉近咗。我好開心,本來打算開兩場,後來因為反應非常之好,主辦決定加場,連續開3場咁多。我期待咗今日好耐,搞一個演唱會真係好似搞結婚一樣,頭先開頭播嗰啲片,就好似人哋結婚開頭播嗰啲成長片段。今日演唱會嘅主題係『Be With You』,我想分享一啲由細到大be with me嘅所有嘢,追尋唱歌夢想嘅一啲人和事,或者一啲歌曲。喺呢個追夢嘅過程中,有好多天使喺身邊陪住我,尤其是係我嘅粉絲,多謝﹗都好多謝我嘅屋企人,因為佢哋絕對係我身邊嘅天使﹗」

譚嘉儀騷前受訪,表示人生第2次開個唱,心情非常緊張,為有足夠體力應付以及最佳狀態示人,花了近兩個月時間健身和節食,成功減了10磅。她說︰「等做完騷,我要打邊爐、食蛋糕,已經預訂咗蛋糕慶功。」譚嘉儀表示舞台營造夢幻感覺,服裝方面有童話色彩,以靚為主,跳唱時更會騷出21吋纖腰。她說︰「跳唱環節我排練咗好耐,辣身舞?唔知辣唔辣,希望大家覺得辣,我已盡力,始終跳舞唔係我強項。操練出馬甲線同21吋腰都好辛苦,希望騷後都保持住身形。」譚嘉儀透露尾場將有特別嘉賓現身︰「頭兩場演出都由我獨霸舞台,今次場地較細,勝在可以近距離見到觀眾面孔。我會落台握手親近大家,希望帶動氣氛更好。屋企人同好多圈中好友都會捧場。」

(即時娛樂)