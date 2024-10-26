譚嘉儀演藝開騷笑言似結婚 感恩追夢過程有天使陪伴 (14:20)

譚嘉儀一連3場《Be with You 演唱會2024》昨晚（25日）於香港演藝學院開鑼，獲陳敏之、翟威廉等圈中好友捧場。譚嘉儀穿上白色性感長裙登場，唱出多首歌曲後說︰「好開心，上一次演唱會係兩年前嘅事。今次呢個演唱會非常特別同唔同，同觀眾嘅距離非常近。今次喺演藝學院舉行，同大家距離拉近咗。我好開心，本來打算開兩場，後來因為反應非常之好，主辦決定加場，連續開3場咁多。我期待咗今日好耐，搞一個演唱會真係好似搞結婚一樣，頭先開頭播嗰啲片，就好似人哋結婚開頭播嗰啲成長片段。今日演唱會嘅主題係『Be With You』，我想分享一啲由細到大be with me嘅所有嘢，追尋唱歌夢想嘅一啲人和事，或者一啲歌曲。喺呢個追夢嘅過程中，有好多天使喺身邊陪住我，尤其是係我嘅粉絲，多謝﹗都好多謝我嘅屋企人，因為佢哋絕對係我身邊嘅天使﹗」

譚嘉儀騷前受訪，表示人生第2次開個唱，心情非常緊張，為有足夠體力應付以及最佳狀態示人，花了近兩個月時間健身和節食，成功減了10磅。她說︰「等做完騷，我要打邊爐、食蛋糕，已經預訂咗蛋糕慶功。」譚嘉儀表示舞台營造夢幻感覺，服裝方面有童話色彩，以靚為主，跳唱時更會騷出21吋纖腰。她說︰「跳唱環節我排練咗好耐，辣身舞？唔知辣唔辣，希望大家覺得辣，我已盡力，始終跳舞唔係我強項。操練出馬甲線同21吋腰都好辛苦，希望騷後都保持住身形。」譚嘉儀透露尾場將有特別嘉賓現身︰「頭兩場演出都由我獨霸舞台，今次場地較細，勝在可以近距離見到觀眾面孔。我會落台握手親近大家，希望帶動氣氛更好。屋企人同好多圈中好友都會捧場。」

（即時娛樂）