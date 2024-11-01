東京直擊｜《爸爸》首映獲讚 谷祖琳自爆未埋位先喊 (15:16)

《踏血尋梅》翁子光執導新片《爸爸》，入選第37屆東京國際電影節主競賽單元，昨晚在東京日比谷的戲院放映。翁子光聯同女主角谷祖琳及新演員蘇文濤出席映後分享會。谷祖琳與蘇文濤用日語跟觀眾打招呼，獲觀眾拍掌支持。

《爸爸》以2010年「荃灣15歲少年弒母殺妹」案件為藍本，講述阮永年（劉青雲飾）回到茶餐廳工作，一切彷彿依舊，妻子準備早餐，兒子在玩電腦遊戲，女兒在照顧三色貓，不過自從那夜，一家人的畫面不復存在。血緣的摯親奪走了生命的摯愛，永年無法忘記逝者，更無法憎恨生者。

翁子光表示2012年接觸這宗案件，與案件中的「爸爸」見面，聽對方說故事，「案件中的爸爸會寫信給妻子，在獄中的兒子也有寫信給父親，我將他們信中所流露的感情，拍成電影」。

有觀眾大讚《爸爸》好看，並問谷祖琳與蘇文濤拍攝前做了什麼準備工夫。前者表示多年前已知道翁子光在籌備《爸爸》劇本，感謝對方起用自己演妻子一角；谷祖琳稱拍攝時要掏空自己投入角色，準備工夫似有還無，「劉青雲演技好好，在片場好易入戲，我經常未開機已經喊」。

現年18歲就讀大學一年級的蘇文濤，稱接到演出通知時，非常開心，因第一次拍戲，還可以跟劉青雲合作；然而準備過程有點曲折，「起初不懂要如何演繹思覺失調角色，後來想通了，最重要是表達父子感情，戲中父子關係某程度上跟我與父親相似」。

翁子光稱戲中談及的精神病其實很常見，社會上有不少因精神病而發生的悲劇；又謂父子關係不能三言兩語表達出來，希望透過電影呈現。他不忘感謝好友谷祖琳，指對方家人也因情緒病而輕生，他說：「好鍾意谷祖琳。」後者也送抱回應，「我也好鍾意翁子光導演」。

（即時娛樂）