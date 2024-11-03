LACMA藝術及電影晚宴 李政宰現身宣傳《魷魚遊戲2》 (18:37)

《魷魚遊戲》第2季下月26日首播，雖然距離播出日期還有超過一個月，但身為影視串流平台Netflix史上最高收視劇集，自然對續集成績不敢怠慢；繼日前發放最新預告片揭露T.O.P、任時完、朴成勳等新加盟演員的造型之外，男主角李政宰昨日亦飛到美國，出席洛杉磯郡立美術館（LACMA）的藝術及電影晚宴，現場星光熠熠，未知李政宰可有跟現場嘉賓談及新劇的內容；除了李政宰，《于氏王后》韓星李洙赫及《從前的我們》韓裔女星Greta Lee亦有到場。另外，其他嘉賓包括日本搖滾樂隊X Japan成員Yoshiki、《壯志凌雲：獨行俠》蒙妮卡芭芭露（Monica Barbaro）、《痛愛完成式》碧琪麗芙莉（Blake Lively）、真人騷女星Kim Kardashian、男歌手Ricky Martin、《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》嘉兒施維尼（Chloe Sevigny）、《自殺特攻》卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、《慌心配對》安娜簡德烈（Anna Kendrick）、《美國犯罪故事》金球視后莎拉寶森（Sarah Paulson）、《棕櫚上流圈》佳雅歌芭（Kaia Gerber）等，現場十分熱鬧。

（即時娛樂）