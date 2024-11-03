蔡卓妍愕然劇組被指硬闖拍戲︰完全感覺唔到有不快事 (20:02)

蔡卓妍（阿Sa）、陳曉華、李麗珍女兒許倚榕、郭珮文、關智斌等今天出席馬場活動。擔任活動大使的阿Sa以Pink lady打扮現身，笑言上次來馬場贏了少少錢，希望今天可再接再厲，於是根據父親的提議下注，結果全軍覆沒。談到她與張繼聰合演的賀歲片《賭鑊金》早前鬧出借場羅生門風波，被指硬闖徐天佑太太的店舖拍攝，電影公司隨後否認並說出另一版本，阿Sa愕然︰「見到咁嘅事時有少少『吓』，乜咁樣呀？當日我在場參與拍攝，完全感覺唔到有不愉快事，店員亦冇異樣，我都好開心，仲買咗兩隻印有容祖兒歌詞嘅碟送畀佢。當日場戲講我去支持小店，幫襯後推門出去。拍攝當日，我仲見到天佑，大家有講有笑，唔明白點解會搞出不快同誤會。聽聞劇組會刪走嗰幕戲，我唔擔心事件會影響電影口碑。」

阿Sa表示待《賭》片煞科後就繼續Twins巡唱之旅，將到美加3星期。她說︰「祖兒最近捱病咗，我都警惕自己要保持健康，依家日日食維他命C吊住條命。美加演出期間會有幾日輕鬆時間，我打算去遊覽，希望有時間睇騷。祖兒想一齊去美加？佢病到失聲，我唔忍心撩佢去玩，希望佢先養好身體。」

陳曉華稱近日接了不少香港及內地商演，豬籠入水。她說︰「依家默默掙﹗我有諗過儲錢買樓，但依家會再考慮，睇吓有冇其他更好投資，想賺多個錢傍身，用嚟照顧家人同狗狗。」不過，陳曉華自言沒生意頭腦，目前也不敢買股票，怕工作忙沒時間留意住股市升跌，會等放長假時才研究。她希望未來多拍劇，也想踏足樂壇，曾向監製自薦唱劇集插曲，惜至今未遇上伯樂。陳曉華笑言︰「我有練唱歌，好努力推銷自己，希望未來成為歌手。搵朱敏瀚做白老鼠聽我唱歌？已經有白老鼠。我去星馬商演，到時等觀眾聽完再評價我係唔係魔音。」

許倚榕稱母親李麗珍懶得打扮，遂派她做代表出席活動。談到男友張明偉大方認愛，她稱兩人已相戀了一段日子︰「媽媽先認識佢，再介紹我識，所以拍拖前已見過家長。」許倚榕讚張明偉為人幽默搞笑，兩人也曾在外地讀書，興趣相近。目前27歲的她不心急結婚，希望多汲取工作經驗，希望有機會與李麗珍母女檔拍戲。

郭珮文開心在旅遊節目《自駕德島》 浸溫泉一幕迴響大，她談到被指評價美食時詞窮口窒窒時說︰「我主持經驗淺，中文詞彙有限，要努力學多啲中文。」

（即時娛樂）