陳曉華備受力捧 拍拖拒公開 羅天宇嘆易被標籤多女友 (22:01)

陳曉華和羅天宇《巾幗梟雄之懸崖》首度合作，拍攝時傳過緋聞，卻被安排演情侶，但他們並不尷尬。（鍾偉茵攝）

羅天宇與陳曉華於無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》首度合作，曾傳過緋聞，卻被安排演情侶，但他們並不尷尬。

在劇中演殺手的羅天宇，經常要為劇中女友陳曉華赴湯蹈火，動作戲連場，他直言：「十分難忘，因為當初睇劇本時不知道有動作，怎料去到拍攝現場，是6小時打鬥戲，以為本身做運動應付到，拍下去才知有難度。」

陳曉華指演民初女子和現實落差很大，她說：「我個人都幾現代，要先改善說話太快，可能樣子予人感覺好需要別人照顧，但現實中很獨立，自己照顧自己，當初看劇本是很辛苦和矛盾，不明白為何以前的人，只可以愛一個男人，為何不可以遇到另一個更好？」

陳曉華緋聞不絕，包括和朱敏瀚的緋聞鬧得熱哄哄，甚至傳到談婚論嫁，近年她受公司力捧，除了這套劇外，還有4套存貨，當中有3套擔正女主角。問她是否為事業，就算拍拖也不公開？陳曉華稱當知道拍劇辛苦時，只想將大家注意力放在劇上，她說：「向自己承諾過，除非人生有好大改變，如結婚、生仔、生離死別或很重要事情，才會向大家講，拍拖我不會講，因為不是什麼大轉變。（寧願選擇地下情？）女仔要慎重一點，我要事先聲明，不是選擇地下情，仍在了解當中。」

羅天宇也認同結婚是開心事，如結婚都想向大家講，但拍拖這個問題，同樣仍在了解中，他說：「我太容易被人寫，如果陳曉華講不想大家將注意力放在感情上，我更加不想，過去有一半大家的注意力，都放在我的緋聞上，好容易被標籤有好多女朋友，過了這套劇，不知要等多久才再有這麼好的機會，希望捉緊每一個機會，努力可以被看到。」

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（即時娛樂）