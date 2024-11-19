《1122好夫妻》岡田將生戲假情真 迎娶拍檔高畑充希 (15:48)

35歲《黃金少年》岡田將生與《虹色病歷簿》32歲高畑充希合演影視串流平台Prime Vidoe劇集《1122好夫妻》，今年6月上架，劇中扮演夫妻的二人戲假情真，今日公布婚訊。

日本傳媒《Sponichi Annex》報道，岡田將生與高畑充希從未傳出緋聞，低調培養感情，最近向家人、親友及影視圈的朋友宣布喜訊。報道指岡田將生與高畑充希拍攝劇集《1122好夫妻》後才撻着，今年初開始低調交往。

岡田將生與高畑充希透過社交媒體發表聯合聲明，表示決定從好朋友升格為夫妻，希望粉絲繼續用溫暖的目光守護他們。

（即時娛樂）