陳蕾澳門開騷發生小插曲 遇咪高峰失靈 觀眾自發合唱場面感動 (20:41)

陳蕾澳門演唱會2024《念》昨晚（11月30日）圓滿結束。陳蕾將紅館的《念》演唱會搬到澳門舞台，還在歌單上加入了今年推出新歌：《沉沒成本》、《0.1秒後的世界》和《五瓣玫瑰》；陳蕾又唱出了澳門專屬、在她出道時創作的《發燒》，令8000位觀眾滿足離場。陳蕾演唱《熒光》時發生小插曲，技術故障令她咪高峰沒有聲，縱然更換咪高峰，還是聽不到陳蕾歌聲，令Fans在熒光綠的燈光下自發大合唱，感動陳蕾。

陳蕾在澳門的《念》演唱會同樣分成「死」、「惑」、「念」、「生」及「能屈能伸」五個章節。不論是開場一幕，陳蕾站在鋼琴上除去頭紗，配合假槍聲音效，中槍滿身鮮血躺在琴上的棺材內，為演唱會揭開序幕與香港無異外、整個演唱會樂隊、連同門師妹張蔓姿鋼琴伴奏演出，陳蕾都帶到澳門舞台。

保留香港演唱會《念》的內容，同時也加插了澳門專屬，在獻唱新歌《五瓣玫瑰》時，全場紙花瓣飄落，滿足陳蕾少女心，也借新歌祝福澳門觀眾，說：「今（昨）晚嘅花瓣只有今（昨）晚先有，係2024即將結束，希望用開心歌曲帶大家到美好嘅2025年。」

在陳蕾演唱《娛樂人生》時，巨大LED Wall上，有20位來自澳門的弦樂手，透過震撼的弦樂配合陳蕾歌聲，帶樂迷走進陳蕾式哲學的音樂世界。唱到演唱會最後一章「能屈能伸」，陳蕾亦才正式向觀眾打招呼，說：「澳門朋友大家好！多謝你哋嚟參與今次我嘅盛事，我離開咗自己打拼嘅城市，去第二度開個人演唱會，見到有咁多人睇，好開心。有睇過香港演唱會會知道，我哋基本都還原晒，啲燈仲進化咗，仲多咗啲歌。我會形容今次澳門嘅《念》好豐富。」

陳蕾分享時也感恩現在有不少自己作品，因為記得第一次到澳門演出，陳蕾在一間cafe演出，需要唱別人的歌，但在昨晚演唱會上，陳蕾可以在自己歌單挑戰，甚至有剩餘歌曲，同時陳蕾亦仿效韓國歌手，揀選演出當地歌手歌曲獻唱，被陳蕾揀選的澳門歌手和歌曲，就是陳慧敏和她的作品《小人物》。

在陳蕾在唱《熒光》時，被升至半空正投入唱歌，手上咪高峰突然沒有聲，現場音樂及和音如常，台下觀眾旋即大合唱，陳蕾一直到音樂完結降落至地下，才驚覺剛才原來發生故障，她說：「唔好意思，頭先《熒光》係咪後面聽唔清？成隻都冇呀？咁唱多次，唔好意思。」隨即陳蕾再升上高台重唱《熒光》。

演唱會後，陳蕾表示首次遇咪高峰失靈，她說：「我耳仔係繼續聽到我自己把聲，我先繼續落力唱，導演喺我耳仔講話換支咪，所以我有啲分心，我仲未知發生咩事，事後得知係推我聲音出去嗰份program有問題。完騷公司同事先同我講，話大家聽唔到我唱咩嘅時候，大家同我一齊唱，好感動，咁啱小故障發生《熒光》身上，呢隻歌就係講微細嘅光集合力量，錯有錯著畀我集合大家合唱《熒光》。」

（即時娛樂）