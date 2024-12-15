梁競徽「壯士斷臂」做生意蝕錢離場 跟老婆爭拗視溝通情趣 (19:20)

森美主持無綫全新綜藝節目《今晚乜都拗》，邀請梁競徽（前名梁烈唯）、吳若希、丁子朗及戴祖儀等擔任嘉賓，今天（15日）出席拜神儀式。

節目中嘉賓將分成正反兩方，就議題辯論。梁競徽承認喜歡爭拗，與太太間中出現意見不合時候，但他視為夫妻間的溝通情趣。至於子女的教育問題，他則不會干預插手，全部由太太做決定，他說：「試過為仔女的讀書功課問題而拗撬，自問讀書不叻，沒有期望兒子成為高材生，不想太太就子女升學問題，帶來沉重心理壓力。不過最後我當然向太太講對不起，始終日常都是她教導，就由她繼續話事，我就主力負責掙錢。」

梁競徽現時香港和內地兩邊走，如果遇到好的劇本和角色，樂意回港拍劇，但直言首要考慮條件是酬勞好，原因是家庭擔子不輕。

問到之前他在內地與朋友夾分開車行，在港又投資開鐘表店生意，原來已經全部退股蝕錢離場，他形容是壯士斷臂，他說：「不斷臂都算斷掌，蝕了好多錢，都有6位數字，當交學費。得到的經驗是明白『力不到不為財』道理，現時做直播帶貨之外，亦在內地代理自家牛扒品牌，如果生意做得穩陣，便引來香港發展。」

吳若希雖然喜歡與別人爭辯，平日在朋友面前，她大多數都好順得人，惟獨對著另一半，則經常拗到面紅耳熱，她說：「我和老公避免在子女面前爭執，多數關房門才拗，是否情趣就見仁見智。鬧完之後當覺得肚餓，大家吃東西了事，但也試過為由誰出街買宵夜而激烈爭執。」重提之前她在網上發文，稱發現丈夫陪女下屬返工，疑打翻醋罈鬧出風波；吳若希笑稱因為此事買了7人座駕，鼓勵丈夫一次過接載多幾位同事返工，她不會介意。

（即時娛樂）