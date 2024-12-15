《破·地獄》票房1億3500萬 加長版趕工剪輯排後期製作 (21:08)

電影《破·地獄》導演陳茂賢今日帶隊繼續謝票，衛詩雅與周家怡外，許冠文也參與，現場公布票房突破1億3500萬。許冠文笑言開心到講不出話來，上映前眾人估票房成績以他估1億2000萬最接近。他說不是講錢咁簡單，自己想破紀錄原因是一旦打破紀錄，可以毫無疑問地告訴自己知道觀眾喜歡什麼，是觀眾前所未有地滿意，而《破·地獄》也稱得上是代表作。問他許冠傑（Sam）是否捧場看《破·地獄》？許冠文表示Sam對《破·地獄》對主題曲特別欣賞，讚創作者音樂造藝好高，歌詞又好勁，這年輕人比他更犀利。

衛詩雅憑《破·地獄》在《第五屆新時代國際電影節金揚花獎頒獎盛典》獲「最佳女主角」，她表示任何獎項也是認同並感恩。日前她到上海宣傳謝票，今日是剛落機便趕到戲院謝票，笑言已訓練成在任何地方也可以化妝。提到將推出加長版，她表示希望票房繼續衝破2億。導演透露加長版會還原周家怡與子華的故事，家怡透露原裝結局她的角色會流產，她說:「我想保留BB，不要將流產的結局放出來，現在的結局是最好的。」

陳茂賢被問及加長版《破·地獄》進度？他表示有空檔便趕工剪片，預計下月完成但這段時間幾部賀歲片也在趕後期，他剪完也未有廠做後期要排隊。他理想中加長20分鐘，會補岑珈其、谷德昭的戲外，周家怡與子華的戲也會加， 情節主要是「道生」（黃子華飾）的原本家庭問題，還有衛詩雅有一、兩場他很喜歡的戲也會補加。

（即時娛樂）