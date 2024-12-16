《玉氏夫人傳》劇情緊湊 收視創新高 林智妍虐心演技獲讚 (18:30)

由《黑暗榮耀》林智妍伙拍《學校2021》秋英宇、《名校的階梯》金載原和《我們，家》妍雨主演的韓劇《玉氏夫人傳》，講述姓名、身分和背景都是偽造的外地女子，與為守護她不惜賭上性命的男藝人之間的生存騙局。昨晚（15日）播出第4集，收視有約8.5%，成為劇集播映以來新高，該劇播出後，獲網民大讚節奏緊湊，林智妍演技驚艷大眾，香港觀眾可到「黃Viu」收看。

網評一：劇情緊湊 絕不狗血

《玉氏夫人傳》首4集交代狗德（林智妍飾）背景，以及因一場大火意外頂替了真正貴族小姐玉太永的故事，同時亦指出她成為兩班貴族後，仍然心繫貧苦，還在成允謙（秋英宇飾）的鼓勵下，繼承小姐心願成為外知部，多次為僕人上庭發聲，劇情沒有拖泥帶水。在第四集中，成允謙更自爆同志身分，因此他想和玉太永假結婚，既可保護太永，他亦能夠得到掩護。

網評二：虐心演技 感動觀眾

劇中狗德出生奴隸世家，每天都被殘忍虐待，她的唯一心願就是帶父親到西海生活。為了擺脫貧窮，狗德逃離奴隸地獄卻遇上重重苦難，不少觀眾大讚林智妍完美演繹慘遭凌虐的奴隸階層，尤其她倒在雪地無助落淚的眼神，更讓人心痛。

網評三：娜恩現身 驚喜客串

女團Apink前成員孫娜恩近年積極轉戰影視，今次她在《玉氏夫人傳》客串貴族小姐玉太永，她心地善良、認為眾生平等，不但立志成為知事，更主動與狗德交心，成為無所不談的好朋友；可是天意弄人，2人遇上大火，太永更因此葬身火海！雖然娜恩僅客串一集，但她的角色對於劇情推進極為重要，她的古裝造型也被網民大讚知性有氣質，甚有貴族氣息。

網評四：男女主角 雙重替身

狗德陰差陽錯頂替了玉太永，無獨有偶，男主角秋英宇同樣一人分飾兩角！天昇輝（秋英宇飾）在第一集以小姐相親對象身分亮相，第二集則化身藝人與玉太永重逢，更坦言當初對女方一見鍾情，希望帶她離開過上新生活！然而在第3集中，與天昇輝擁有相同面貌的衙門府官成允謙，主動表示想與玉太永成婚，更不介意對方把自己視為玉太永的替身，男女主角的雙重替身，讓觀眾拍案叫絕。

網評五：內外矛盾 互相救贖

狗德扮演的玉太永身處在充滿謊言與詐欺的環境，她為保護自己，不得不在複雜現實中掙扎求存，但是天昇輝（秋英宇飾）得知玉太永的真實處境後，決定不惜一切保護她，還冒生命危險進入這場生存的騙局。劇集圍繞2位主角的關係展開，探討他們在面對外部威脅和內心掙扎時，所做出的選擇，隨故事發展，觀眾將看到他們如何共同面對各種挑戰，並在複雜環境中尋找真相與自我救贖。

網評六：女主逆襲 人設加分

奴隸狗德從小生活艱辛，所以她的願望只有活着，但當她陰錯陽差頂替了玉太永的身分後，為報答玉家及已死去小姐的心願，加上想為一眾奴隸爭取公平待遇，立志實現眾生平等，為此她努力讀書、成為朝鮮法律專家，誓要為無辜百姓討回公道，她的努力也讓而成允謙讚嘆：「我以為女子需要男子保護，但是你擁有保護男子的勇氣。」有別於一般韓劇，這個角色從底層人物開始，靠着自身努力逆轉人生，人設加分。

網評七：服飾佈景 品質極佳

從製作角度來看，《玉氏夫人傳》的服裝、佈景與攝影，展現出較高水準，成功地再現了當代的歷史氛圍，這些視覺元素不僅增強劇集沉浸感，也為劇情的發展提供良好背景支撐，讓觀眾加倍投入其中。

（即時娛樂）