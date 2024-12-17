63歲劉德華紅館開騷 獲後生女捧場 搞笑稱：唔好勾引我 (21:50)

劉德華今晚（17日）再攻紅館，舉行《今天...is the Day巡迴演唱會2024/2025》香港站頭場，陳慧琳、梁詠琪、呂良偉與太太、薛家燕、曾華倩、周吉佩等捧場。

演唱會於8點15分開騷，華仔身穿黑色西裝登場，升上高台獻唱國語歌《今天》，第一句就唱「等了好久終於等到今天...」，更開腔大喊：「我好掛住你哋呀，我返嚟喇！」之後再唱《沒有人可以像你》、《笨小孩》等金曲，為個唱揭開序幕。

華仔問觀眾們是否等了很久，他續說：「我都等咗好耐啦！畀我感受下大家的歡呼聲先。」全場歡呼聲四起，華仔笑說：「你哋嗌到好似就快睇完咁，𠵱家啱啱開始咋！ 」他稱今次感覺到跟大家更加接近：「以前未試過那麼接近觀眾，今次放棄咗一半座位，希望由呢一秒開始交畀你哋。」然後再唱出《謝謝你的愛》。

華仔見到台下不乏後生女，即搞笑：「我60幾歲喇，唔好勾引我！」又反問後生女：「你哋真係識我？係咪媽咪叫你哋嚟？係咪真係鍾意我？唔好我行埋嚟，你哋就話阿媽、阿嫲叫你嚟呀吓！」連唱多首經典舊歌《緣盡》、《暗裡著迷》、《情感的禁區》、《可不可以》後，他又問大家食晚飯未，笑指：「我都是秀色可餐，睇完我就會飽肚，我以前好多女歌迷、影迷，現在發現多了男歌迷、影迷，你哋係咪細個唔敢表達，長大咗先夠膽表達？」

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（即時娛樂）