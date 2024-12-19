MIRROR Chef｜盧瀚霆曬地獄廚藝 李駿傑︰我不明為何煮豆漿也要人不停幫 (15:01)

盧瀚霆（Anson Lo，AL）因拍攝《MIRROR Chef》而被封為「地獄廚神」，ViuTV昨天（18日）在官方社交平台分享AL在節目中的地獄廚藝片段。影片開始時，AL直接將一大碗黃豆倒入攪伴機，李駿傑（Jeremy）見狀叫他用湯匙，惟話未說完，AL已把豆都倒了落地。呂爵安（Edan）望到這一幕，大聲唱出句「完了吧」。Jeremy對AL說︰「其實你有湯匙，可以慢慢舀進去﹗」AL之後邊舀邊不滿意地說︰「為何不直接買豆漿？我Get不到﹗」柳應廷（Jer）對他說︰「你就是要教別人煮菜﹗你吃就吃得多，但煮過了沒有？」

AL將豆舀進攪伴機後撳掣，攪伴機卻沒反應。原來攪伴機未插電掣，AL知道後笑起來。當Jeremy開了電掣，攪伴機啟動，AL卻兩度大叫。Jer問︰「其實為什麼開攪伴機要像狼人般叫喊呢？」AL答︰「好驚呀﹗」

鏡頭一轉，Jeremy正在指導及幫AL一起整豆漿。Jer表示Jeremy已決定要幫助最弱的那個人，Jeremy無奈表示︰「我不明白為何煮豆漿也要人不停幫﹗」Jeremy之後叫AL捏一下裝滿了黃豆的布袋，把豆漿捏出來。AL皺起眉頭問︰「這樣捏真的會有人飲嗎？」煮熱豆漿時，AL又煲瀉豆漿，Jer及Edan見狀說︰「你果然是地獄廚神呀﹗」Jer補多一句︰「家政學會副主席﹗」

AL在社交平台轉發片段及留言「I tried」。

（即時娛樂）