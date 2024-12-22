手機見鬼｜彭發出招助打通任督二脈 讚林明禎表現驚喜 (22:00)

導演彭發去年為患癌的太太醫病傾盡家財，無力償還200萬欠債而申請破產，後來獲各方人士幫助解困，現在已還清債務。他直言因這件事改變了人生觀，認為每天身體健康已足夠，也安排好怎樣過好剩下來的每一天。（鍾偉茵攝）

「大馬女神」林明禎早前因找尋不到護照按時上飛機來港，因而缺席主演電影《手機見鬼》首映禮，令導演彭發不滿。林明禎事後立即「補鑊」，聯絡導演解畫和致歉，平息導演怒火。已接受道歉的彭發談及拍攝電影過程時，表示林明禎、陳苡臻（Jessica）、譚淇淇和陳星妤幾位年輕演員性格各異，拍攝時有些要鬧、有些要慢慢引導、有些要先自由發揮。「她們夠青春活力，肯搏命，表現驚喜，特別要讚被霸凌的Jessica，拍攝時為達到效果，要她真的被虐待，被打、被火燒、被剪頭髮。我事前與她說清楚，讓她有心理準備。她拍攝時痛到不停流淚仍一直強忍。我要求霸凌她的譚淇淇、陳星妤真打，她們真的夠膽落手。我看到咬牙切齒，不捨得叫『Cut』，看她們如何打下去。感謝幾位演員的配合，看到她們為角色豁出去，很有火。」

談到戲中飾演網紅「莉莉」的林明禎，彭發說她的表現同樣令人驚喜。「最大驚喜是她拍完一場喊戲後很得戚地對我說︰『所有人拍我喊戲，我也只有一隻眼流眼淚，另一隻眼怎樣也流不出淚水﹗』她說到我像幫她打通任督二脈似的，我見她那麼得戚，於是不停拍她雙眼同時流淚的場面，連鼻水也流出來才收貨。她拍完後走過來讚我『導演，你真厲害』。未來電影要靠這班新生代演員，撇開她們的演技，至少她們願意為作品付出。」

《手機見鬼》講述網紅莉莉意外得到一部來歷不明的手機後，收到來自生前被欺凌而死於非命的女鬼小雅（陳苡臻飾）訊息，小雅主動幫助莉莉，莉莉卻要付出暗黑代價，必須幫小雅完成恐怖復仇大計。彭發為了配合電影，拍攝時棄用大型拍攝器材，全片利用手機拍攝，看似簡單，其實單是前期決定以哪款手機拍攝已花了不少時間。「日景和夜景、快鏡和慢鏡，不同手機拍出來的畫質和效果也不同。我們決定好手機型號及什麼功能拍攝每一個鏡頭後，還要租戲院試播片段，看看在大銀幕播放的效果是否符合要求，之後才做最後決定。用手機拍攝的成本與用大機拍攝沒分別，攝影師收費一樣貴。」

談到票房信心，彭發認為難以預計，只要拍攝時做到問心無愧就可以。「今時今日單是排片，排多間、排少間，導演也控制不來。而且，現今觀眾的喜好難以捉摸，他們的觀賞模式已完全改變，要在特定時間去某一個地方，付錢看一部電影？撫心自問，自掏腰包購票觀看的電影，一年有幾多部？看電影的人沒減少，只是網上平台多了，觀眾上網看電影，不入戲院看而已！一部電影一條命，就像《破‧地獄》，之前也無人敢說一定大收、破《毒舌大狀》1.15億票房紀錄，這就是該片的命運。剛好這時候觀眾想看，就會有好成績，不想看就不會有了﹗一部電影由創作、籌備、拍攝至上畫，隨時是1、2年的事。我說這部片兩年後一定大收，你也不要信﹗哪有這樣神奇的事，算命佬也沒這麼厲害﹗」

彭發拍攝鬼片以來，從未遇到靈異事件，他笑言最驚的是沒有錢。彭發去年為患癌的太太醫病傾盡家財，無力償還200萬欠債而申請破產，後來獲各方人士幫助解困，現在已還清債務。「這件事令我改變了人生觀，認為每天身體健康已足夠，也安排好怎樣過好剩下來的每一天，特別是人生的最後兩年。雖然哥哥（彭順）一直有陪我分憂，但分擔得幾多？每人也有自己的家庭和負擔。我一向不喜歡找別人分擔，但現在已學會把事說出來。」

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（即時娛樂）