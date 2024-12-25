文雪兒享受人生為興趣拍劇 休而不退 要演到90歲 (20:51)

64歲文雪兒在無綫劇集《異空感應》中飾演陳家樂母親，戲分比之前播出的《黑色月光》多，演繹上亦有很大分別。連續兩劇均演媽媽角色，文雪兒笑言︰「我現在有很多仔女，粒粒都是天王巨星﹗我不介意演母親角色，難道這個年紀演少女？可以跟一班年輕人交流演技，幾好﹗」文雪兒拍攝時最難忘劇中丈夫魯振順逝世的那場戲，她直言人生走到這階段，每當演出生離死別的戲時都會特別感觸。她說︰「身邊朋友都是差不多年紀，就會多了聽到朋友不好的消息，有些朋友走了，井莉、李菁、李麗麗逐個離開，感覺死亡又離我近了。開心又一日，不開心又一日，我現在會選擇做有興趣的事。跟孫兒玩、去茶記、跟朋友飯聚就開心，喜歡就去做，最重要自己舒服﹗」

文雪兒16歲入行，首次演出已擔正做女主角，為事業打拼10年卻毅然選擇結婚，為照顧女兒而暫時放下喜歡的演藝事業。她說︰「演戲，任何年紀的人也可以，即使是修哥（胡楓）、羅蘭姐這年紀也能演。其實我沒想過退休，只是沒跟無綫簽約，不想簽約後有無形壓力。我是休而不退，如90歲時還記得對白，有合適的劇本，我會繼續演﹗」文雪兒坦言現在拍劇不為掙錢，只是為興趣，特別渴望演奸角︰「出道時常演公主或郡主，永遠都是演好人角色。我自覺演技不至於此，常向監製要求演奸角，但監製都指我的樣子不似。我認為外表不似奸角，才可發揮及令觀眾意想不到，可惜暫時仍未有機會。我也想演尖酸刻薄的角色﹗我從未演過，所有角色都是性格友善和包容。我寧願相信監製覺得我性格善良才有此決定，而不是因為我的善良外表。」

拍劇為興趣不為掙錢，文雪兒否認是圈中富婆，只是有位任職建築師的丈夫袁慧明照顧，不需要辛苦工作滿足生活。她表示︰「現在拍劇，一定要他批出通行證才可。其實他也很支持我做喜歡的事，我外出工作，他也懂自得其樂。」文雪兒透露丈夫比她更早規劃退休生活，50歲後已不接新工作，偶爾返公司簽簽名，主要忙計劃吃喝玩樂，很會享受生活。而她也在過人生的收成期生活，有外孫玩又有劇拍，做任何事情也能隨心一點，活得很開心。

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（即時娛樂）