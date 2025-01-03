香港編導劉韻文新片《花明渡》入圍辛丹斯電影節 姜大衛有份演出 (17:56)

香港編劇導演劉韻文（Flora Lau）的最新電影《花明渡》（LUZ）， 獲羅拔烈福（Robert Redford）創立的辛丹斯電影節（Sundance Film Festival），邀請入圍每年於全球僅選10部電影的「世界劇情電影競賽單元」，並於辛丹斯電影節開幕日（1月23日） 進行全球首映。《花明渡》亦將角逐多項榮譽獎項，包括世界電影評審團大獎、觀眾最喜愛電影大獎、觀眾最喜愛大獎、最佳導演獎、最佳攝影獎、最佳剪接獎、最佳原創音樂獎、最佳美術設計獎、最佳特效獎等。

《花明渡》講述霓虹閃爍的重慶街頭上，偉（郭曉東飾）努力尋找失聯已久的女兒花（鄧恩熙飾）。香港畫廊經理仁（張榕容飾）則掙扎着與在巴黎病重的繼母Sabine（Isabelle Huppert飾）融洽相處。截然不同的兩人相逢在一個虛擬世界「LUZ花明渡」裏萍水相逢，一起尋找一隻神秘光鹿，卻意外地展開一場關於自我探索和與親人關係轉化的旅程。姜大衛亦有份參與《花明渡》的演出。

劉韻文在香港出生及成長，畢業於美國哥倫比亞大學及英國倫敦電影學院，並鍾情以社會和文化元素作為筆下的故事背景。她的首部電影作品《過界》（劉嘉玲及陳坤主演）曾於2013年法國康城國際電影節的 「一種關注」官方競賽單元進行全球首映，讓她成功進身世界電影舞台。劉韻文亦是香港首位及唯一以第一部作品打入康城電影節官方競賽的編劇導演。

（即時娛樂）