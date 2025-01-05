MC張天賦身體欠佳 忍痛取消今晚澳門演唱會尾場 (18:15)

MC張天賦原定今晚（5日）在澳門倫敦人綜藝館舉行《This is MC 2 LIVE IN MACAU》演唱會尾場，但主辦單位棋人娛樂，傍晚近6時宣布尾場取消：「感謝各位對《This is MC 2 LIVE IN MACAU》演出的支持，MC張天賦先生於2024年年末及1月4日完成四場演唱會後，於日前感到身體不適，求診後應醫生建議需要徹底休息。

MC張天賦先生本人極其希望能按原訂計劃上台演出，然而由於其身體狀況欠佳，同時為保護歌手個人身體健康，並確保能為所有入場觀眾提供優質的表演，主辦單位及藝人經紀公司經多番深入商議後，決定忍痛取消《This is MC 2 LIVE IN MACAU》2025年1月5日之場次，已購買1月5日場次門票的觀眾，可保留原有門票，演出延期之相關資訊將於近日盡快公佈；在此，再次為延期受影響場次演唱會為觀眾帶來的不便，表達深切誠摯的歉意，感謝各位的諒解。」

昨晚（4日）MC抱恙舉行第4場個唱，其間曾出現聲音沙啞兼鼻音重的情况，完騷前MC再次抱歉，稱未有以最好狀態演出，直言道：「好耐冇試過咁，多謝每位入場觀眾嘅支持令我捱到！」

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（即時娛樂）