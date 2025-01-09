吳君如稱「AI吳君如」太假 爆有朋友曾遇電騙 損失7位數 (19:11)

問君如可有信心憑《我談的那場戀愛》殺入5強？君如說：「當然有信心，入圍當贏 。」（鍾偉茵攝/資料圖片）

君如透露自己在沒有經理人和助手年代，經常收取訂金後，就膽粗粗獨自出埠登台，幸好沒中招，沒發生被誘拐。（鍾偉茵攝）

吳君如今天（9日）出席手機發布會，示範AI防詐換臉識別功能。吳君如表示自從拍完電影《我談的那場戀愛》後，發現身邊很多朋友曾遇電騙，損失天文數字，最厲害有朋友曾損失7位數字，她亦曾收過電騙，笑言自己醒，不會上當。

提到內地男演員王星遭騙往泰國「拍戲」，幸獲救一事，君如透露自己在沒有經理人和助手年代，經常收取訂金後，就膽粗粗獨自出埠登台，幸好沒中招，沒發生被誘拐，笑說：「可能我唔夠靚。」

她指現在騙徒手法層出不窮，所以她會加倍小心，沒有姓名的來電，一律拒絕接聽，亦經常教育女兒和父母提防受騙：「我阿媽都好醒，有次騙徒冒充我細佬，打電話給她，她一聽即說：『你唔係我個仔』。」

說到森美日前接獲「AI吳君如」透過WhatsApp視像求救，君如覺得好搞笑，表示「AI吳君如」太假，一點都不似她，但朋友看了報道後，紛紛致電關心，擔心其肖像被利用，她說：「我都有很多科技產品用面容辨識，包括手提電話，不過我試過用女兒個樣去辨識都不成功。」她又透露以前有人利用其英文名在網上開戶，說開戲眾籌，及後被她發現，因騙徒連她也私訊，她即向網站舉報，要求將該用戶删除。

另外，「第43屆香港電影金像獎」將於4月27日舉行，問她可有信心憑《我談的那場戀愛》殺入5強？君如說：「當然有信心，入圍當贏，因今年好多對手好強。（最強是誰？）自己最強。」

（即時娛樂）