張敬軒揭與人妻黃婉君「曖昧」關係：我哋有好多年感情 (18:49)

張敬軒昨晚（11日）在澳門倫敦人舉行演唱會，曾跟軒仔同唱片公司的2R黃婉君（Rosanne）昨晚也有捧場。軒仔在台上笑說：「以下呢位朋友，我同佢之間好曖昧，我哋有好多年感情，雖然佢已經嫁作人妻，但我哋都成日聯絡，講笑咋﹗」

然後軒仔在台上問Rosanne：「先生有冇嚟呀？佢先生好好，救咗我一命，因為我受啲牙影響好多年，咁我藉住疫情期間，去箍牙及做牙齒治療，跟住佢（Rosanne牙醫老公）好好﹐一口氣﹑完全痛都唔痛幫我剝咗四隻大牙...叫智慧齒...佢（Rosanne）本身都係一位出色歌手﹑亦都係一位好媽媽及我好珍惜嘅朋友。」

Rosanne在Ig寫道：「在那些曾經曖昧的時刻，我總是驚嘆...你的才華，如此夢幻，你的歌聲，撩動心弦，你的善良和孝順之心，你的真摯與珍愛之心，還有，那曾經齙牙可愛的笑容。

我永遠記住，我們那些彼此分享工作與生活的時刻，那些歡笑和眼淚，我們之間的信任和愛。那些日子，你默默守護著我，如冋我守護著你一樣。

我永遠記住，我們那種超越朋友的情誼，原來，你一早成為我最親愛的家人。感謝你的一切。願我們的友誼永恆不變，也願主繼續眷顧你，身心健康無憂，繼續閃耀光芒，你可以一直做自己，也一直做你喜歡的。最後，我真誠地送上祝福，盼望一個深愛著你，你也深愛的人，正在等待你歸家。永遠愛你的，R。」

（即時娛樂）