鍾鎮濤爆20歲女兒鍾懿將畢業後入行 父女檔合作乜都得 (19:41)

汪明荃（阿姐）、鍾鎮濤、鍾柔美、詹天文及周吉佩等今天（18日）錄影無綫賀年節目《新春保良迎金蛇》，擔任司儀的阿姐一身火紅色打扮，似足「紅燈籠」，充滿節日氣氛。鍾鎮濤透露20歲的2女鍾懿考慮今年大學畢業後加入娛樂圈，暫未決定唱歌還是拍戲。

鍾鎮濤說︰「她讀電影，曾當導演拍過一些作品作為學校功課。如她找我幫忙演出，我沒問題，酬勞收平一點。父女檔合作，什麼也可以。不過，她較大機會當歌手。待她畢業回來才決定，現在一切仍言之尚早，她會簽公司還是由我和范姜做經理人都未知道。」鍾鎮濤表示今年會留港度歲，近日忙寫揮春送親友，日前與早前身體不適的譚詠麟見面。他指譚詠麟已康復了很多，中氣十足，聲線應已沒問題。鍾鎮濤說︰「他胃口正常，但跟從前相比，不會吃得太多，始終身體要緊。」有指譚詠麟近日現身啟德新場館，未知是否為未來演出視察環境，鍾鎮濤說不清楚，但肯定溫拿沒計劃到啟德開騷。

周吉佩與7歲兒子穿父子裝登場，他表示兒子很有表演慾︰「他很有主見，今天來到化妝間主動要求gel頭和化妝，造型也是按他意思去做，比我還叻。如果他想參與幕前演出，只要不影響學業及時間許可，可以讓他試試。他正在學打鼓，喜歡搖滾音樂，想跟我一齊jam歌。大女開始大，愈來愈害羞，半年前還喜歡冼靖峰，最近改為喜歡《吸血新世紀》男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson），還說很想見他。我現在和她相處似朋友。」

鍾柔美與詹天文怕肥，揚言新年時要忍口。詹天文自稱體質易肥，在廣州因住在美食街附近，一星期重了3公斤，返港前地獄式節食，成功減磅。姚焯菲最近加入《愛‧回家之開心速遞》，她們均說有興趣參演，最喜歡「KC」歐瑞偉，想跟他合作。

（即時娛樂）