張敬軒破紀錄 澳門舉行33場演唱會 憶童年往事哽咽 (20:26)

張敬軒於澳門倫敦人舉行合共33場的《Dahlia Blossom HINs CHEUNG PRIME CLASSICS LIVE 2024 張敬軒澳門演唱會》日前圓滿結束。這次演唱會，軒仔除了打破歌手於澳門倫敦人開騷紀錄，同時亦打破了澳門演唱會史上紀錄。

再次重臨澳門倫敦人場館，軒仔為演唱會加入新元素，除了揀選之前未有獻唱歌曲，又特別為加場訂做3套全新歌衫，為樂迷送上驚喜。阿Sa蔡卓妍、2R成員黃婉君（Rosanne）、女團VIVA及海兒（Hedy）亦專程到澳門欣賞演出。

甫開場，軒仔便笑問：「我想問吓係咪咁多場，都係同一班人嚟㗎？」然後便說：「我要同呢個場嘅朋友say個hi，thank you，亦都要多謝入過場，再一次入場嘅朋友嚟支持我。」軒仔表示開心完成上一輪演唱會，加上主辦單位再次邀請加開4場，總共演出了33場演唱會，是他人生最長一次的駐場演唱會，世界各地歌迷亦專程飛到澳門睇騷：「見到好多Fans喺唔同嘅地方嚟，有香港、澳門、我老鄉廣州、北京、雲南、福建、重慶、台州、順德、深圳，咦！有觀塘嚟嘅朋友，、天津、悉尼、紐約，特登飛返嚟呀？咁咪好貴囉？我代澳門政府多謝你，刺激澳門消費。」

一如以往，演唱會場外，都有售賣軒仔的周邊，以往有唱片、tee等，這次亦有全新單品上架 - 「Dahlia 大麗花（膠花）」。當歌迷收到風這次會有膠花出售時，便於社交平台瘋狂討論，笑說要抽出建議入貨膠花的「幕後黑手」，軒仔亦於社交平台表示並非自己主意，十分搞笑，雖然如此，但膠花銷情理想，自開賣以來每日都售罄，對於這個「奇怪」的現象，令軒仔於開場跟大家打完招呼後忍不住問：「相信入場之前，有好多朋友幫襯咗出面merchandise，原來真係會有人買膠花，我知係$100呀，但咁你都買嘅，有冇搞錯？因為呢兩日台面機關要試行，同埋我肥咗，啲歌衫要改，所以我未追究到係邊個諗呢支膠花出嚟！但買還買，千祈唔好將兩支花擺喺我隻黑膠碟兩邊，坐喺度嘅時候我有啲驚，或者隻黑膠碟唔好棟喺前面，其實要講番主辦單位同我講唔係膠花，係絲花嚟嘅，但有區別咩其實？」全場大笑。

當唱到《故園花茶》時，亦勾起軒仔不少童年往事。他小時候很喜歡恐龍，小學時廣州天河體育館舉行了恐龍展，恐龍展開幕不久，他很多同班同學已經去過，更將要去過展覽才有的postcard帶回學校炫耀，軒仔羨慕不已。

一天，軒仔跟爸爸說想看恐龍展，爸爸說好，然後問多少錢，軒仔說50元一張門票，他說：「50蚊喺嗰陣時，已經係我哋屋企一家三口差唔多三分一個月、甚至乎係半個月嘅糧。爸爸冇出聲，然後話星期六同我去。」

到了星期六，軒仔跟爸爸到了體育館門口，望了門口一陣子，剛好有位在展覽工作的阿姨經過，張爸爸便問可否帶軒仔入展覽，「爸爸話：『我哋屋企比較困難，但係我個仔又好想去，好希望你可以幫我呢個忙，你帶咗佢入去就得㗎啦，你唔使理佢㗎。』個Auntie好好咁帶咗我入去，行咗幾步擰返轉頭見到我老竇，佢係一個殘疾人，鋪咗張報紙喺地下坐喺街邊、坐喺部單車隔籬，等我睇完出嚟。我已經入咗閘㗎啦，我喺閘入面衝返出嚟，『爸爸我唔去啦，你唔同我去我都唔去。』然後我老竇就有少少發憫憎：『我已經厚住面皮叫個阿姨接你入去，你都唔去！』」

說到這裹，軒仔開始有點哽咽，然後續說：「我話唔好啦，我唔想抌低爸爸，昨晚綵排唱呢一首《故園花茶》嘅時候，尤其我爸爸媽媽最近搬嚟香港，佢哋走咗唔係好多個月㗎咋，佢哋3個月返咗去，跟住返番嚟，我見到我老竇又老咗一圈...所以我想藉住呢首《故園花茶》、藉着內心呢份情感，喺度同各位真心講一句，當大家有時間，多啲返去陪爸爸媽媽，因為佢哋唔係事必喺我哋身邊。」

原來恐龍故事還有後續，軒仔隨後補充：「之後我同爸爸離開體育館，準備返屋企途中，見到體育館外圍鐵絲網穿咗個㝫，最後我同爸爸就喺呢個窿入咗去睇恐龍展。」全場頓時爆笑，他又笑說：「我諗現場應該唔會有人睇霸王飛啩，嗱！我唔係鼓勵人睇霸王飛呀。」

（即時娛樂）