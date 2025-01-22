溫碧霞接受姊弟戀 伙禾浩辰拍戲爆親密關係 大膽又前衛 (17:17)

溫碧霞（Irene）和台灣男演員禾浩辰，到新城廣播接受由譚玉瑛、何基佑及黃筠兒主持的《QK玉瑛室》錄音訪問，宣傳3月上映的電影《謊島美人魚》。Irene與禾浩辰和大家拜早年，Irene表示：「新年我會喺陽光與海灘地方度過，祝大家身體健康、心想事成。」禾浩辰透露新年會返台灣，並會給家人紅包，同時希望《謊島》票房大賣：「希望有破億收入，然後馬上拍續集。」

在《謊島美人魚》中擔正女主角的Irene，被問到劇本有何吸引的地方？Irene表示：「戲入面我同禾浩辰係網戀，因為知佢細過我，我就扮細同佢傾偈，後來不知不覺愛上佢，其實時下姊弟戀好普遍，好多男仔都鍾意成熟女性。」禾浩辰透露自己的角色，是吃了一種植物而出現幻覺，並幻想Irene變成美人魚，兩人發生親密關係。問Irene現實中可有試過姊弟戀？她說：「都有，有啲男仔細我好多都追我，不過最後都結束，對我嚟講愛係冇分年齡界限，你鍾意係佢個人同內在，無論咩年齡，都希望大家勇敢去愛。」

何基佑指Irene與禾浩辰的外形都令人賞心悅目，讚2人又弗又漂亮；他問禾浩辰是否這個姊弟戀角色吸引他？他說：「我這個角色一開始較滄桑，過往很少演這類角色，今次可以跟Irene姐合作，對我來說十分難得，有機會要好好挑戰一下，跟Irene姐拍親密戲感覺還好。」

Irene則大爆戲中一場Cybersex最難忘，她說：「呢場戲其實幾前衛，𠵱家好多年輕人會喺網上結識異性，佢哋真係可以full in love，而cybersex亦可能係其中一種，因為我覺得愛情一定有性，場戲比較大膽。」

（即時娛樂）