陳柏宇未聞炎明熹加盟做師妹 柳應廷目標今年出碟開騷 (18:42)

黃妍、林奕匡、陳柏宇、柳應廷、葉巧琳出席《The Stage of Voice》記者會。(劉永銳攝)

next

ViuTV今天(22日)舉行新節目《The Stage of Voice》記者會,宣布CHILL CLUB與日本YouTube音樂頻道THE FIRST TAKE合作,招募潛力素人歌唱新星參加選秀比賽,最終優勝者將有機會晉身專業歌手行列,並赴日體驗THE FIRST TAKE錄影。陳柏宇(Jason)、柳應廷(Jer)、林奕匡、葉巧琳及黃妍現身記者會,Jer表示會轉發招募廣告,鼓勵有興趣的粉絲參加。

他說︰「我很多粉絲唱歌也很好聽,會參加不同歌唱比賽,經常拍片翻唱我的歌,並且會發送給我看。」他被問到會否自薦做導師時說︰「節目內容仍在籌備當中,而且我來年有連串音樂計劃,一切等公司安排。我很樂意與參賽者分享經驗,不知道節目有沒有角色適合我。我目標今年推出5、6首新歌和推出專輯,年尾再舉行演唱會。MIRROR去年做了大半年巡演,所以今年會將集中力放回自己身上,我已開始構思專輯主題,亦在洽談演出場地,也有興趣去啟德做騷,最理想當然是將個唱變成世界巡唱,讓更多人認識我的音樂。」

陳柏宇說兩個女兒也有音樂天分︰「5歲大女膽小,1歲細女好奇心強,早前抱她一起入錄音室,她錄唱了一首《ABC》,會研究將她的歌聲加入歌曲,變成親子作品。」傳炎明熹加盟Sony,陳柏宇說︰「如果她加入,一定會對她好,但只是傳聞,暫時未收到公司消息。」陳柏宇表示下月演唱會的門票仍未售罄,要多做宣傳。他笑言可以仿效出爐視后龔龔嘉欣派鮑魚拉票,他就派香腸。陳柏宇不擔心入座率︰「我做好本分帶精彩表演給大家,入場觀眾多少也會盡力做。」

(即時娛樂)