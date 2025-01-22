陳柏宇未聞炎明熹加盟做師妹 柳應廷目標今年出碟開騷 (18:42)

ViuTV今天（22日）舉行新節目《The Stage of Voice》記者會，宣布CHILL CLUB與日本YouTube音樂頻道THE FIRST TAKE合作，招募潛力素人歌唱新星參加選秀比賽，最終優勝者將有機會晉身專業歌手行列，並赴日體驗THE FIRST TAKE錄影。陳柏宇（Jason）、柳應廷（Jer）、林奕匡、葉巧琳及黃妍現身記者會，Jer表示會轉發招募廣告，鼓勵有興趣的粉絲參加。

他說︰「我很多粉絲唱歌也很好聽，會參加不同歌唱比賽，經常拍片翻唱我的歌，並且會發送給我看。」他被問到會否自薦做導師時說︰「節目內容仍在籌備當中，而且我來年有連串音樂計劃，一切等公司安排。我很樂意與參賽者分享經驗，不知道節目有沒有角色適合我。我目標今年推出5、6首新歌和推出專輯，年尾再舉行演唱會。MIRROR去年做了大半年巡演，所以今年會將集中力放回自己身上，我已開始構思專輯主題，亦在洽談演出場地，也有興趣去啟德做騷，最理想當然是將個唱變成世界巡唱，讓更多人認識我的音樂。」

陳柏宇說兩個女兒也有音樂天分︰「5歲大女膽小，1歲細女好奇心強，早前抱她一起入錄音室，她錄唱了一首《ABC》，會研究將她的歌聲加入歌曲，變成親子作品。」傳炎明熹加盟Sony，陳柏宇說︰「如果她加入，一定會對她好，但只是傳聞，暫時未收到公司消息。」陳柏宇表示下月演唱會的門票仍未售罄，要多做宣傳。他笑言可以仿效出爐視后龔龔嘉欣派鮑魚拉票，他就派香腸。陳柏宇不擔心入座率︰「我做好本分帶精彩表演給大家，入場觀眾多少也會盡力做。」

（即時娛樂）