周柏豪亮相央視春晚光宗耀祖 啟動全新巡唱 香港站計劃中 (16:04)

周柏豪今天（10日）出席《香港電台乙已蛇年新春團拜》，上台獻唱歌曲《12號》，和DJ合唱賀年歌，他表示新年期間帶子女向親戚拜年𢭃利市，亦出席很多賀年活動，最開心是首次上中央電視台春節聯歡晚會，與汪明荃、張智霖、陳小春同台獻唱粵語歌，他說：「我覺得是今年最大的禮物，其實好大壓力，見到好多網上留言指廣東人的光榮，學我老竇講真的光宗耀祖，上到春晚是很有代表性的事，非常之榮幸。」

周柏豪透露蛇年會啟動全新巡迴演唱會，由下月開始到年底分別到內地、星馬、美加及澳洲舉行，問可會巡唱到香港？他說：「計劃當中，其實我的時間永遠都有，永遠最難夾期是導演及樂隊，主要是看有沒有場地，我當然想在香港開，因為是自己屋企，總之需要我的地方，我就會出現。」他表示近日會先返中學母校舉行小型歌迷聚會，讓歌迷與他當年的獎牌及獎杯打卡，認識他的過去。

問可有計劃出新碟？周柏豪則說：「歌就會出，但連我屋企都沒有CD機，這個年代我不是賣CD，而是與大家分享音樂，看看是否很多人想買，我不是怕沒有人支持，而是怕受眾已經不需要這個技術，無謂浪費，或者返璞歸真推出黑膠唱片。」他表示正洽談回港參演港劇，也非常期待，他說：「最緊要老人家在電視見不到我，就以為我沒工作做，過年突然封很大封利市給我，我也被嚇倒，盡量什麼都做。」

（即時娛樂）