李尚正品評張錦霞郭珮文 獲提名男配角後機會增 (14:06)

李尚正偕張錦霞日前接受HOY主播王凌燕專訪，暢談拍攝賀歲片點滴。2人首次參演王晶及葉念琛的電影，阿正興奮說：「有點想向經理人提出減價，但被經理人否決，說你讓人知道你喜歡他，多過他喜歡你，這樣就不行了。（他們都欣賞你，所以不用減價。）他們經常這樣說，未必，剛好我有空而已，否則也不會找得那麼倉卒，然後我即時找阿霞。」阿霞就說：「我跟導演說不用談了，直接出通告，我一定會來。」

談到2人首次合作，阿正表示化學作用十足：「想不到霞姐甚有啟發性，所有對白、動作、造型、甚至是氣場都是嘩一聲。」阿霞也說：「那種化學作用就好比通渠水，那種爆炸力，放入去很多泡。」2人在戲中飾演一對，阿霞說拍攝過程開心：「因為都見到正爺，他學識豐富，才華橫溢，會令你在旁望一望獲益良多。」問阿正見到郭珮文是否也開心時？他說：「開心的，因為她是最強Body（身體），閱後報告我會覺得霞姐是技巧型。」

阿正去年憑《死屍死時四十四》角逐金像獎最佳男配角，他坦言之後多了機會：「人們不記得我的名字，但會記得我曾角逐最佳男配角，說找他吧！看看他可有空，真的有這種情况。（掙多了？）我猜要慢慢轉化，先有知名度，然後多些人找，然後要成事，最後尾數再追公司，我猜都花數年，慢慢來，是長遠投資。」

阿霞也說想要多些機會：「最初接觸網上頻道，是因Ronnie導演找我，之前拍廣告認識，小時候拍網上廣告，然後做特約演員。他設立網上頻道，想找演員合作，他提議找我，我當然答允，我當是練習平台也好，正正因為這樣，多了人看那頻道，從而也看到我。」

（即時娛樂）